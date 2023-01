El vent activa l'alerta per incendis i el fort onatge es menja les platges

Protecció Civil manté l'alerta del Pla Ventcat

La neu s'instal·la al Pirineu i Prepirineu

Ahir dilluns i avui dimarts ha nevat al Pirineu i Prepirineu, especialment al seu sector occidental i fins a fons de vall.

A l'alta muntanya destaquen els 37 cm de Certascan (2.400 m) #PallarsSobirà i els 28 cm de Sasseuva (2.228 m) #Valdaran. pic.twitter.com/frub1z6tAi — Meteocat (@meteocat) January 17, 2023



L'onatge amenaça el litoral català

El temporal de neu, pluja, vent i mal estat de la mar que ha arribat a Catalunya deixa les primeres conseqüències. Per una banda, les fortes ratxes de vent posen en alerta elsi els, mentre que el fort onatge inunda platges del litoral català, especialment al. La previsió del(Meteocat) encara tenyeix dels avisos groc i taronja -perill moderat i alt- bona part del país fins al dijous.De fet, l'avís pel vent ha fet recuperar eldels Agents Rurals per risc d'incendi. En nivell 2 de 3 se situen les comarques del litoral des delfins ala banda de la totalitat de lesi la. En nivell 1 també se situen el, les, laA més de mantenir la fase d'alerta delha fet una crida a "" perquè el vent s'intensificarà arreu del país, especialment a les comarques centrals i del litoral i prelitoral barceloní i tarragoní. "S'esperen, sobretot al migdia, en comarques i poblacions on no és habitual aquesta situació", ja han avisat.Per això, caldes de balcons, terrasses, terrats i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es poden retirar. En el moment en què el vent sigui intens, han recomanat evitar situar-se en punts que puguin provocar riscos, com ara zones amb arbres o murs que no siguin estables, així com extremar les precaucions a les activitats a l'exterior.S'ha fet esperar, però la neu s'ha instal·lat al Pirineu català. Ha estat al sector occidental, especialment al, a l'i a l', on s'han vist afectades durant el matí d'aquest dimecres una dotzena de carreteres. L'avís per neu en aquestes tres comarques, acompanyat de l'alerta per temperatures extremes, es mantindrà fins dijous.També es manté activada l'alerta del pla Procicat per fort onatge que està afectant aquest dimarts. Les onades poden superar els quatre metres d'alçada, per la qual cosa es recomana no acostar-se a les zones on trenquin i respectar els tancaments que facin les autoritats municipis a les zones costaneres. La zona més afectada per ara ha estat el Maresme, en què algunes platges han quedat inundades.

