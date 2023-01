Dos regidors del PSC accepten un any de presó per haver fet fora els policies de l'1-O d'un hotel de Pineda

El tinent d'alcalde de Pineda de Mar,, i l'extinent d'alcalde, tots dos del, han acceptaper un delicte de coaccions contra un hotel del municipi on es van allotjar agents de la policia espanyola uns dies abans de l'1-O. Aquest dimarts ha començat la primera sessió del judici a la secció 6 de l', i dos dels tres acusats han acceptat els fets i han arribat a un acord amb la Fiscalia, que en un principi els demanava tres anys de presó. El tercer acusat, el cap de la policia local, Carles Santacreu, no ha reconegut els fets i es continua enfrontant a la pena de tres anys.Segons el relat del ministeri fiscal, el dia 2 d'octubre els tres acusats van entrar a l'hotel i van advertir el director de l'establiment que si no feia fora els agents de la Policia Nacional. Diversos policies es van allotjar en aquest hotel peri la previsió era que s'hi estiguessin fins a dia 5 d'octubre. Prop de 500 agents es van repartir en dos hotels de la mateixa cadena: 268 en un, 228 en l'altre. El fiscal sosté que els policies van poder estar a l'hotel amb normalitat fins a la nit del dia 2 d'octubre, l'endemà de la violència policial.Aquell dia, els acusats es van presentar a l'establiment -""- juntament amb una protesta que va reunir unes 800 persones. El gerent de l'hotel ha explicat davant del jutge que la nit del dia 2 hi havia "molta gent, molt sarau i gent de l'ajuntament que volia desallotjar l'establiment". "Ells van dir que no podíem tenir tanta gent, que havíem de desallotjar l'hotel, i jo els vaig respondre que no ho podíem fer immediatament", ha explicat. Els responsables de l'ajuntament van donar-li de termini fins a l'endemà.Preguntat per si li van cridar, el gerent ha explicat que, i que va anar empitjorant. També ha assegurat que tant ell com el director de l'hotel van signar un document en el qual denunciaven pressions de l'ajuntament per desallotjar els policies. El director dels dos hotels ha dit que van rebre una "visita no programada" dels dos regidors i del cap de la policia local, i que es van reunir al seu despatx i li van demanar que desallotgessin els policies. El judici continuarà aquest dimecres abans de quedar vist per a sentència.

