Laés una de les grans preocupacions als. El govern holandès calcula que la meitat de la població major de 75 anys del país -gairebé 700.000 persones- pateix d'aquest sentiment d', i per això ha elaborat un programa per combatre-ho. En la mateixa línia, la cadena de supermercats, una de les més populars del país, ha creat la, que traduït significariaCom bé indica el nom, es tracta d'un sistema deen què el dependent ja rep el client amb la intenció de mantenir-hi una. D'aquesta manera, qui ho desitgi pot acudir a aquest punt dei pagar sense cap mena de pressa. El sistema es va posar en marxa ara fa quatre anys i ja hi ha 123 caixes d'aquesta mena a tot el país, a banda de tres més a. Volen arribar fins a les 200.Aquestes caixes no són diferents de la resta, però estan senyalitzades perquè siguin fàcilment reconeixibles. L'empresa reconeix que és unque no aborda la magnitud del, però també defensen que és efectiu: asseguren que hi ha persones que visiten el supermercat fins aper buscar conversa i trobar laque probablement els falta a les seves llars.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor