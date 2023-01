Com serà la gala dels XV Premis Gaudí 2023: tot a punt per a la festa del cinema català

Tota la informació de la gala dels Premis Gaudí

Quin dia se celebra la 15a edició dels Premis Gaudí?

On se celebra la gala i qui la presenta?

Quines són les pel·lícules favorites per aquesta edició dels Premis Gaudí?

La preestrena del film, a Lleida Foto: Europa Press

Totes les nominacions dels XV Premis Gaudí 2023

Els Premis Gaudí 2023 ja estan a punt. Diumenge se celebra la festa del cinema català, en un any immens per a la producció, distribució i consum de la indústria feta en aquest país. Gairebé un any després de la victòria d'a la, la pel·lícula derebrà el reconeixement que es mereix. La llista de films de categoria que aterren aquest any en la XV edició dels guardons és de les millors de tota la seva curta història.A més,, la llista de llargmetratges en català ha augmentat. Ho fa en la categoria de Millor Pel·lícula (passa de 6 a 9) i(19 de les 58 produccions catalanes candidates a ser nominades).(34 llargmetratges de ficció, un d’ells animat; 10 documentals; 3 pel·lícules per a televisió; 11 curtmetratges i 10 films europeus) competiran aquest any per les 25 estatuetes en la gran nit del cinema català, el 22 de gener de 2023. Aquí pots consultar totes les nominacions. actuaran aquest diumenge a la gala dels Premis Gaudí, que se celebraran a la Sala Oval del MNAC. Hi haurà molts més protagonistes: els directors, actors i músics que lliuraran els Gaudí, entre ells, Paula Ribó (),L’Acadèmia del Cinema Català. "És important cultivar per tenir una collita tan bona com la d’aquest any. Volem reivindicar totes les professions del cinema. Perquè tots fem possible el miracle de les pel·lícules. Darrere el concepte de cultivar també hi ha la idea de tenir cura de la nostra indústria, dels professionals que ja hi ha i de la gent nova a qui cal donar temps, plantar, regar", afirma la presidenta de l’Acadèmia,Se celebraràal Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). L’Acadèmia del Cinema Català ha encarregat la producció de la gala a Gestmusic (Banijay Iberia), productora amb més de trenta anys de trajectòria i grans èxits como el formatCom cada any es podrà seguir TV3 i per Catalunya Ràdio, a més de totes les xarxes socials de l'Acadèmia del Cinema Català.L'actriu Llum Barrera serà la presentadora i conductora de la cerimònia, que se celebrarà a la, localització que va causar furor en edicions passades. Barrera és la cinquena dona que presenta la gala dels premis catalans, després de Clara Segura, Rossy de Palma, Alba Florejachs i Anna Moliner.La localització de la cerimònia també permetrà una altra novetat. Es reivindicarà la música de les produccions catalanes al llarg d'aquestes gairebé dues dècades d'història dels Gaudí amb una orquestra, situada a la cúpula. Lesseran protagonistes durant la cerimònia, gràcies a la participació de la, que estarà situada a la cúpula del Palau Nacional de Montjuïc.És un dels anys més importants de la història del cinema català., la indústria del país ha estat protagonista a moltíssims premis, sales de cinema, festivals i èxits de taquilla. Evidentment, la número 1 en aquest rebombori ha estat Clara Simón i la seva Alcarràs (qui va perdre la cursa dels Oscars, però podrà batallar amb força als Goya); però competirà amb molts altres films de categoria.Alcarràs isón lesEls films de Carla Simón illuitaran per ser coronats com els millors de tota la temporada després de recollir fins a 14 nominacions respectivament.La festa d'AlcarràsPer darrere se situade l'irreverent-qui va presentar la pel·lícula al-, amb 11 nominacions., de, n'ha aconseguit 10 i, d', 8. En un dels millors anys de la història de la indústria cinematogràfica catalana, Alcarràs obtindrà un any després el seu reconeixement als Gaudí després de la victòria a la Berlinale i el seu camí, encara per recórrer, als Oscars.

Els Premis Gaudí recullen per tercera vegada consecutiva en els seus quinze anys d’història unes nominacions amb més dones que homes (un 53%) aspirants a premi:

Millor Pel·lícula

- Alcarràs

- El fred que crema

- Nosaltres no ens matarem amb pistoles

- Suro - El fred que crema- Nosaltres no ens matarem amb pistoles- Suro

Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana

- Un año, una noche

- Pacifiction

- La maternal

- Mantícora

Millor Direcció

- Albert Serra, per Pacifiction

- Carla Simón, per Alcarràs

- Isaki Lacuesta, per Un año, una noche

- Pilar Palomero, per La Maternal

Millor Direcció Novella

- Avelina Prat, per Vasil

- Carlota González-Adrio, per La casa entre los cactus

- Laura Sisteró, per Tolyatti Adrift

- Mikel Gurrea, per Suro

Millor Guió Original

- Pacifiction

- La maternal

- Alcarràs

- Suro

Millor Guió Adaptat

- Un año, una noche

- Mi vacío y yo

- Nosaltres no ens matarem amb pistoles

- Los renglones torcidos de Dios

Millor Protagonista Masculí

- Benoit Magimel, per Pacifiction

- Oriol Pla, per Girasoles Silvestres

- Nahuel Perez Biscayart, per Un año, una noche

- Pol López, per Suro

Millor Protagonista Femenina

- Anna Castillo, per Girasoles Silvestres

- Barbara Lennie, per Los renglones torcidos de Dios

- Noemie Merlant, per Un año, una noche

- Vicky Luengo, per Suro

Millor actor secundari

- Alex Brandemuhl, per Historias para no contar

- Enric Auquer, per Un año, una noche

- Eduard Fernández, per Los renglones torcidos de Dios

- Josep Abad, per Alcarràs

Millor Actriu Secundària

- Angela Cervantes, per La Maternal

- Anna Castillo, per Historias para no contar

- Berta Pipó, per Alcarràs

- Montse Oró, per Alcarràs

Millor Interpretació Revelació

- Zoe Stein, per Mantícora

- Xènia Roset, per Alcarràs

- Albert Bosch, per Alcarràs

- Carla Quílez, per La maternal

Millor Documental

- Cantando en las azoteas

- El sostre groc

- Oswald, el falsificador

- Tolyatti Adrift

Millor Pel·lícula d'Animació

- Tadeo Jones 3

Millor Pel·lícula Per Televisió

- Alguns dies d'ahir

- El metralla

- Sis nits d'agost

Millor Pel·lícula Europea

- Cinco lobitos

- La isla de Bergman

- La peor persona del mundo

- Petite Maman

Millor Fotografía

- Mantícora

- Pacifiction

- Alcarràs

- Un año, una noche

Millor Direcció de Producció

- Pacifiction

- Alcarràs

- Un año, una noche

- Suro

Millor Direcció Artística

- Suro

- Un año una noche

- Pacifiction

- Los renglones torcidos de Dios

Millor Muntatge

- Pacifiction

- Alcarràs

- Suro

- Un año, una noche

Millor So

- Los renglones torcidos de Dios

- Un año, una noche

- Alcarràs

- Suro

Millor Música Original

- Alcarràs

- Suro

- Pacifiction

- Un año, una noche

Millor maquillatge i perruquería

- Un año, una noche

- Pacifiction

- Los renglones torcidos de Dios

- Malnazidos

Millor vestuari

- Alcarràs

- Pacifiction

- Mantícora

- Los renglones torcidos de Dios

Millors efectes visuals

- Tadeo Jones 3

- Un año, una noche

- Los renglones torcidos de Dios

- Malnazidos

Millor Curtmetratge

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor