BBVA Research preveu un creixement de l'economia catalana d'un 1,5%, superior al d'Espanya

Bons senyals en el mercat laboral

Atenció a la negociació col·lectiva

Elha crescut el 2022 un 5,2% i es preveu que aquest 2023 serà d'un, segons les previsions de, que aquest dimarts ha presentat l'informesobre el segon trimestre del 2022. Ho han fet, director territorial de l'entitat financera a Catalunya, i l'economista en cap de BBVA Research per a Espanya,Les incerteses continuen i tota previsió està sotmesa a un context complex, en què impacta la inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna en tots els àmbits. En el sector semestre d'any s'ha observat una, que continuarà en l'inici d'aquest any, però que l'entitat considera que serà de curta durada. La previsió és d'un creixement que en el 2024 podria ser ja d'un, el que superaria en dues dècimes el que es preveu per al conjunt de l'estat espanyol. El paper determinant del sector industrial, en especial de l'automoció, és clau en la bona previsió de l'economia catalana, en comparació a un major pes dels serveis a la resta de l'Estat.Cardoso ha assenyalat que no es pot descartar una contracció del PIB, especialment si l'eurozona entra eni s'esgota la recuperació del sector turístic, però les possibilitats d'això s'han anat reduint a mida que passen els mesos. Hi ha factors positius que expliquen això, com una altres anys, d'un 70% del PIB, i la reversió del preu del gas podria tenir efectes també positius.Si aquest quadre previst es confirma, es notaria en el mercat laboral. Segons els economistes de BBVA Research, l'economia catalana podria crearentre 2023 i 2024, amb 75.000 noves ocupacions per any. Això situaria l'atur a Catalunya en un. Si a les comarques de muntanya i a la Costa Daurada hi ha hagut un comportament negatiu, a Barcelona i les comarques d'interior l'ocupació ha tingut uns registres positius.Un element essencial serà com s'executin els. A Catalunya s'han assignat fins al moment fons per valor d'un 2,2% del seu PIB, mig punt de la mitjana espanyola, però d'acord amb el seu nivell de renda, sempre segons l'informe de l'entitat financera. La licitació ha assolit un nivell superior al dels anys anteriors, però la inversió en maquinària i béns d'equipament està condicionada a l'execució dels fons.El BBVA Research assenyala un creixement salarial de prop del 4% durant el 2023. Però si si els salaris no recuperen els nivells anteriors a la pandèmia mentre continua l'increment de preus, es pot assistir a una major conflictivitat laboral, en un context de negociació col·lectiva. Cardoso ha considerat que caldrà seguir com evoluciona el diàleg social en un marc de pacte de rendes.

