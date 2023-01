El buscava la Interpol i era a Catalunya: detingut a Roses un fugitiu internacional molt perillós

Agents de la policia espanyola han detingut un fugitiu "molt perillós", buscat internacionalment,. Segons un comunicat del cos policial, concretament estava ocult al municipi de Roses. L'home ha estat detingut per pertànyer, presumptament, a una organització criminal de gran perillositat.El buscaven les autoritatsa més de caure sobre ell una ordre de detenció internacional per part de la Interpol. Era buscat internacionalment per la seva presumpta pertinença a una organització criminal que estava ocult a Roses.És un dels líders d'una organització criminal que afavoreix el tràfic il·legal de persones entre. Per fer-ho, el grup criminal cobrava elevades sumes de diners als emigrants que volien arribar a Europa fent servir "vies il·legítimes i en unes condicions infrahumanes i altament perilloses" a causa de l'estat de les embarcacions.Després de seguir-li la pista durant l'últim mes de desembre, els agents van localitzar elon vivia "intentant passar desapercebut fent una vida normal". El detingut ha passat a disposició judicial en espera que s'autoritzi la seva extradició.

