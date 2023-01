Demanen 40 anys de presó a un casteller per abusar de nou nenes de la colla

Els casos que s'han denunciat

Lademana gairebé 40 anys de presó per a un exmembre delsper haver abusat sexualment de nou menors d'edat entre el 2014 i el 2019. Segons la fiscalia, E.P.A. ha estat membre dels Castellers de Barcelona durant 20 anys, exercint diverses funcions i en els últims anys sent tècnic de la canalla de la colla.Aprofitant la confiança de les famílies i de les nenes i adolescents, les convidava sovint aseva després dels assajos o abans de les actuacions. L'home sabia feri també les atreia ambo els seus menjars preferits. Amb aquesta excusa, els feia massatges perquè dormissin millor o alleujar dolors musculars i els tocava el, elso prop de la zona genital.A les víctimes també els deia que es quedessin ambi samarreta, senseni pantalons perquè estiguessin més còmodes i els pogués veure i tocar millor la seva anatomia. Igualment, l'home entrava alsense donar cap avís quan sabia que hi havia noies que s'estaven dutxant.En el cas de la primera jove, nascuda el 1998, va ingressar a la colla als 6 anys i durant tres mesos va viure a casa de l'home mentre la seva mare estava de. Entre el 2014 i el 2017 l'home, en almenys dues ocasions, li va tocar uni lamentre li feia massatges al sofà de casa seva. La noia es va quedar paralitzada i va fer veure que estava. Entre octubre i novembre del 2014 a una segona noia, de 17 anys, li va fer posar la mà sobre el seuerecte mentre li feia un massatge. La noia també es va fer l'adormida i va canviar de posició.Respecte tres menors més, entre els anys 2014 i 2018, quan tenien entre 10 i 17 anys, els va tocar el lateral dels pits, el cul. En una ocasió, una d'elles li va dir que no li semblava bé que li toqués el cul, el casteller li va dir que el massatge es feia d'aquella manera. En una ocasió, el juny del 2018, tornant d'una actuació a, l'home va convidar les menors a passar la nit a casa seva. Els va fer massatges i els va acabar tocant el cul. De matinada, una de les noies es va despertar per unsi va veure com l'home esa la mateixa habitació mentre les mirava com dormien amb samarreta i calcetes.Finalment, a tres menors de 7 a 12 anys, entre els anys 2015 i juny del 2019, els va tocar el cul per sobre les calcetes, i a una d'elles li va tocar el lateral dels pits tot i que li havien dit que no feia falta, es giraven o feien veure que estaven. A una d'elles, a més, la va veurementre es dutxava perquè va insistir a portar-li ell la, tot i que les seves companyes li havien dit que ho farien elles.Per tot això, la fiscalia demanaper sis delictes continuats d', quatre d'abusos sexuals i un d'exhibicionisme. També li demana cinc anys de llibertat vigilada després de sortir de presó,per a qualsevol ocupació relacionada amb menors durant cinc anys després de sortir de presó,d'acostar-se o comunicar-se amb les víctimes durant tres o quatre anys més que les penes de presó imposades, i 6.000 euros d'indemnització a cada víctima per danys morals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor