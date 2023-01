El doble intercanvi amb què el Barça vol perfeccionar l'equip

L'eufòria ha envaït eldesprés de la victòria a la Supercopa d'Espanya contra el, que també és una bombona d'oxigen per a la delicada situació econòmica del club. Malgrat tot, però,ja ha descartat completament fer noves incorporacions si abans no hi ha sortides. Ara, diversos mitjans esportius situen la possibilitat d'un doble intercanvi de jugadors com a via per perfeccionar un equip que va a l'alça.I en tots aquests rumors propis de dies de mercat, hi ha dues sortides que sonen amb molta força:. L'holandès i l'ivorià no estan trobant el seu lloc a l'onze de Xavi i el club s'obre a una oportunitat de mercat per intentar treure'n rèdit. En el cas del davanter, que acaba contracte a l'estiu, sona amb molta força un possible fitxatge per l'. Aquí, el primer intercanvi es podia produir amb el davanter belgaEn relació amb el migcampista, que va arribar aquest estiu amb la carta de llibertat des del, sona també amb força un possible retorn a la ciutat italiana, però ara amb l'equip rival, l'. En aquest sentit, al Barça se li presenta un intercanvi en una posició clau, la de. I és que el croataés l'opció que es barreja i que Xavi veuria amb bons ulls, ja que la del mig centre defensiu és una de les poques posicions que no està doblada a la plantilla culer. El seu últim Mundial amb la semifinalistatambé és una referència que genera confiança a Barcelona.

