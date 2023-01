La neu arriba amb força i deixa una dotzena de carreteres afectades

Una dotzena deestan afectades per la neu aquest dimarts, principalment al. La majoria per l'obligatorietat deperò també hi ha tallada l'L-311 en ambdós sentits ai a l's'ha restringit el pas als vehicles de tercera categoria –de més de nou passatgers- entre eli entreLes vies on les cadenes són obligatòries són l'entre Guingueta d'Àneu i Esterri d'Àneu, latambé a Esterri, laa Naut Aran, laa Esterri d'Àneu, laentre Naut Aran i Esterri d'Àneu, laa Esterri, laentre el Pont de Suert i la Vall de Boí, l'a Vall de Boí,entre Cardós i Lladorre ia Alins.

