La Moncloa declararà «incompetent» la Junta de Castella i Lleó per desplegar el pla antiavortament

Lafa un pas més i declararà "incompetent" laper tirar endavant el seu pla antiavortament. El Consell de Ministres que se celebrarà aquest dimarts aprovarà un requeriment per frenar la iniciativa del govern autonòmic de PP i Vox, que implica un xoc amb l'actual llei estatal. L'executiu presidit pel popularté ara un mes per donar resposta al requeriment.L'executiu espanyol ja va enviar diumenge un altre requeriment a la Junta de Castella i Lleó perquè no apliqués el, que considera fora de lesautonòmiques i una vulneració de la legislació vigent quant a interrupció de l'embaràs. Aquest dilluns, fins i tot el govern espanyol ha brandat la possibilitat de recórrer a l'per aturar l'entrada en vigor d'aquest protocol, però situant-lo com a últim recurs. El conflicte està servit.Pel PP, l'avortament mai ha estat un tema fàcil.va prometre reformar la llei per permetre només interrompre l'embaràs en casos de violació o perill per la mare. Al final, va haver de recular i el ministre de Justícia,, va dimitir. Ara, l'estratègia de la tensió del Partit Popular per erosionar el govern de Pedro Sánchez està posant la direcció d'en una situació molt arriscada.La coalició del PP amb l'extrema dreta dea Castella i Lleó era una bomba de rellotgeria que finalment ha esclatat en forma de protocol antiavortista. Abanderat pel vicepresident ultra de l'executiu autonòmic, Juan García Gallardo,va aprovar el 12 de gener passat un protocol de "defensa de la vida" amb l'objectiu de reduir els avortaments en aquell territori. La mesura més controvertida és l'oferiment a les dones embarassades d'escoltar el batec del fetus, una mesura antiavortista adoptada en alguns països com a element de pressió a les dones que volen interrompre l'embaràs.

