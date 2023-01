Us penseu que ja heu vist «The Last of Us» en altres sèries però us equivoqueu: per què serà una bomba?

Així es veia el videojoc Foto: Naughty Dog

Crítica del primer episodi de The Last of us

És una de les sèries més esperades de l'any i no ha decebut en la seva estrena. L'adaptació del mític, llegendari, irrepetible videojocforma part d'un dels esdeveniments audiovisuals més importants de la temporada, que pot marcar una nova saga de ficció que deixi una empremta tan forta en el públic com ho van aconseguir altres produccions del gènere com. En només un dia, ha aconseguit passar per sobre d'altres produccions modernes d'HBO comi se situa com una "sèrie de visualització obligada", a més d'acumulardels professionals de l'audiovisual a Rotten Tomatoes. La qüestió és que no només triomfa entre el sector de la indústria: el públic ha arrasat (i arrasarà) amb la sèrie.Sí, és cert, no és la primera, ni la segona, ni serà l'última gran producció sobre pandèmiesapocalipsis per un virus o una humanitat a punt de ser extingida per un element extern. Ara bé, la sèrie creada per(creador departeix d'una base espectacularment bona, de la qual no tots els guions tenen la sort de sortir: el videojoc de. Considerat per a molts un dels millors de tota la història, va captivar milions de persones arreu del món, a més de ser un generador de contingut immens per a molts youtubers i streamers de. Una trama madura, crua, plena de girs, de personatges complexos, de protagonistes amb diverses facetes, cares i escenes on decidir, a vegades, era el més difícil.Eld'té tots els ingredients inicials per partir d'un origen molt més positiu que la majoria de les sèries que aterraran a les plataformes aquest 2023 (que no en són poques ni dolentes). L'elecció del repartiment és un altre component d'èxit:(en estat de gràcia aquest any, en el qual també estrenarà la tercera part de) i(qui no la recordi, que repassi Game of Thrones) formen un duo ple de química, element necessari per executar una història tan sincera com la d'ells dos al videojoc.No ens enganyarem:de la sèrie són una injecció d'adrenalina que recorda, a estones seqüència a seqüència, als moments inicials del videojoc. Això deixa molt clar que els creadors i guionistes saben quin poder té l'experiència que van obtenir els jugadors en capbussar-se ai, gràcies als recursos que et permet una sèrie, poden ampliar-la., per explicar-nos el que, pressuposadament, és l'origen de la infecció que posarà de genolls tota la humanitat. El salt temporal és gran ion vivim l'esclat de l'apocalipsi. Pedro Pascal ens deixa ben clar la seva capacitat interpretativa en reproduir, sense gaires esforços, el caràcter del Joel.Les seqüències d'acció, i els gestos de complicitat i d'homenatge amb el videojoc es noten constants: la roba que duu la Sarah, l'escena del viatge en cotxe que és pràcticament calcada, o com són de fidedignes els infectats a l'hora d'atacar, de moure's o de com estan representats. Després de viure una de les escenes més tristes de la història dels videojocs, ara en la petita pantalla,i ens situem al "present" (realment, ho és, perquè al joc l'esclat de la infecció ocorria el 2013 i després se saltava a l'any 2033). A partir d'aquí, la nostra història estarà lligada a les ciutats derruïdes, als refugis dictatorials, a les faccions, a la misèria humana i als infectats., però no és cap de les seves predecessores. Segur que hi ha moltes altres pel·lícules sobre la fi del món que exploren millor la naturalesa humana; o altres de zombis que són més espectaculars, terrorífiques o fins i tot més sanguinàries. Però el mateix podríem haver dit des (sobre medieval, fantasia, política) o sobreLa cura i magnanimitat amb la qual aterra aquesta sèrie té molt pocs precedents. Cura, pels orígens en el videojoc i per les clares intencions que deixen entreveure els creadors en el seu pilot. Magnanimitat per la inversió monumental per ser els més ambiciosos possibles a l'hora de dur la història a la pantalla.No en tinguin cap dubte.

