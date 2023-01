Crim de Susqueda: apareixen noves proves que podrien ajudar a resoldre el cas

Testimonis que encara queden per escoltar

que pot suposar una ajuda per intentar resoldre. Han aparegut noves restes del caiac en el qual van navegar la, ara ja fa cinc anys i cinc mesos, a més d'altres elements que van dur a sobre tots dos, com un inflador de peu. Segons explica, tot el que s'ha trobat són els accessoris que restaven per trobar de l'embarcació que el 26 d'agost de 2017 va aparèixer flotant a la deriva, desinflat, amb pedres a dins la lona i diversos talls. La família del Marc, un cop va iniciar la investigació delsva notificar que faltaven elements. Bona part s'acaben de trobar.La sevaa la vora del pantà on està situada la font de Borni, és a dir, directament la zona contrària que dona a la raconada de Rupit, que és per on apuntava la investigació. Al marge mateix que dona a la zona de la Riera de Rupit és on es va trobar el cos de la Paula.15 de gener un home coneixedor del cas que va de manera regular al pantà a caminar i a inspeccionar zones que podrien haver quedat sense mirar.Encara que aquestes restes no posin molta llum a les incògnites del cas de Susqueda, podria resoldre algunes preguntes. Com ara, van ser ells qui van inflar el caiac o va ser l'assassí, que el va omplir de pedres,O l'embarcació es va fer servir per a una altra cosa, com ara moure els cadàvers? En tot cas, queden per trobar encara, cinc anys després, l'arma del crim i altres elements que podrien aclarir de veritat l'assassinat dels dos joves.qui més ha seguit el cas, identifica diverses persones que aquells dies es trobaven prop de la zona i que, denuncien, han rebut poca atenció per part dels investigadors. Un d'aquests testimonis assegura haver vist tres persones que fugien del lloc el matí del dia que van desaparèixer el Marc i la Paula.Una de les proves que falta incorporar al sumari és una prova de so per determinar l'escenari del crim . Els Mossos van licitar aquesta prova -és una prova cara- i ha servir per identificar el lloc on van ser assassinats els dos joves. La defensa de Magentí, però, manté que és una prova de poca fiabilitat mentre insisteixen en la geolocalització del telèfon del Marc. Cinc anys després, el cas continua envoltat de misteri.

