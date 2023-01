Un dimarts d'avisos meteorològics: perill pel vent, la neu i l'estat de la mar

Protecció Civil alerta sobre el vent

#ProteccioCivil Gencat demana extremar la prudència demà dimarts per l’episodi de fort vent 💨 generalitzat



▶ El vent serà especialment intens, amb cops de més de 70 km/h, a la #CatalunyaCentral i litoral i prelitoral de Bcn i Tarragona



NOTA PREMSA https://t.co/0IPIgacj8J pic.twitter.com/ZadeRQSI6O — Protecció civil (@emergenciescat) January 16, 2023

La neu s'instal·la al Pirineu i Prepirineu

En Francesc us explica el temps que farà demà al següent vídeo: https://t.co/Ky2g0nEI6w — Meteocat (@meteocat) January 16, 2023

L'onatge amenaça gairebé tot el litoral central

La previsió meteorològica per aquest dimarts tenyeix el mapa de Catalunya de l'arc de Sant Martí -de vermell, taronja i groc- a causa delsper la virulència del, de lai de l'. Només s'ho estalvien les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Serà una jornada d'especial duresa pel que fa al temps, tot i que serà a partir de dimecres quan les temperatures cauran en picat, amb mitjanes d'entre 5 i 8 graus.A més de mantenir la fase d'alerta per risc de vent a Catalunya (),ha fet una crida a "" aquest dimarts en un comunicat en què ha assegurat que aquest fenomen s'intensificarà arreu del país, especialment a les comarques centrals i del litorial i prelitoral barceloní i tarragoní. "S'esperen, sobretot al migdia, en comarques i poblacions on no és habitual aquesta situació", han avisat.Per això, caldes de balcons, terrasses, terrats i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es poden retirar. En el moment en què el vent sigui intens, han recomanat evitar situar-se en punts que puguin provocar riscos, com ara zones amb arbres o murs que no siguin estables, així com extremar les precaucions a les activitats a l'exterior.S'ha fet esperar, però sembla que la neu s'instal·larà a poc a poc al Pirineu i al Prepirineu català. Primer, al sector occidental. A la, al, i a la, nevarà entorn la cota dels 1.000 metres a primera hora. Si bé, amb el pas de les hores es podran presenciar precipitacions en forma de neu fins a cotes de 600 metres abans del migdia.També s'ha activat aquest dilluns al migdia l'alerta del pla per fort onatge que afectarà aquest dimarts. Han detallat que les onades podran superar els quatre metres d'alçada, per la qual cosa es recomana no acostar-se a les zones on trenquin i respectar els tancaments que facin les autoritats municipis a les zones costaneres. Entre les 12 de la nit i les 12 del migdia, s'espera un, que a la tarda es rebaixarà fins al nivell 3 de perill.

