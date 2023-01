El govern britànic tomba per primer cop una llei escocesa

El. L'executiu liderat per Rishi Sunak, ha aturat la normativa que permetsense diagnòstic mèdic. El ministre britànic per a Escòcia, Alister Jack, presentarà demà a la cambra dels Comuns una ordre per evitar que la legislació aprovada a Edimburg el desembre passat sigui enviada al rei per rebre el consentiment formal.Aquest és el primer cop que l'executiu paralitza una llei d'Escòcia des que es va formar el parlament autonòmic d'Edimburg ara fa 25 anys. Amb la coneguda, Londres té el poder deque considera que afecten "assumptes reservats" al govern central.La nova normativai tambéde disfòria de gènere. A més, també redueix a tres mesos el temps en què la persona sol·licitant ha d'haver viscut conforme al gènere que reclama -sis mesos en cas que sigui menor. El govern central, però, està preocupat per l'impacte de la nova llei a la resta del Regne Unit i aposta pel bloqueig.La presidenta escocesa,, ha advertit durant aquest dilluns al govern central deld'utilitzar com a "" la llei que facilita l'autodeterminació de gènere, avisant que qualsevol veto des de Londres podria ser una "atrocitat". Sturgeon, de fet, ja va assenyalar al desembre que qualsevol veto seria bàsicament una "decisió política".

