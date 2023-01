La Guàrdia Urbana expedienta un agent per colpejar el mòbil d'un noi que gravava una actuació policial

🔴 Abús de poder per part d’agents de la @GUBBarcelona en un bus nocturn a Plaça Catalunya, Barcelona. Els agents van demanar a dos nois que abandonessin el vehicle. Davant l’actuació policial, alguns passatgers van demanar als agents que paressin. 👇🏼 pic.twitter.com/rvV65Yc5z7 — Emili Puig 🐘 (@emilipuig_) December 22, 2022



L'impacte de gravar actuacions policials abusives

La Guàrdia Urbana de Barcelona reconeix un abús policial que es va cometre recentment en un autobús nocturn. En concret, la Unitat de Deontologia i Assumptes Interns (UDAI) del cos barceloní ha resolt la investigació dels fets totcap a uns dels agents sobre els quals s'havia posat la lupa, detallen fonts municipals a. Es tracta del guàrdia urbà queque consistia a fer fora d'un bus dos passatgers sense bitllet. Després que tiressin el seu mòbil a terra i que això indignés el jove, a més, el noi va ser expulsat a la força del vehicle entre diversos agents. En aquest sentit, la investigació interna no ha considerat que l'actuació de la resta de policies mereixi expedient sancionador.El vídeo que mostra el conjunt dels fets -que va ser gravat per un altre passatger i difós pel periodista Emili Puig a les xarxes socials- evidencia el comportament abusiu d'un agent municipal que decideixdel NitBus. En fer-ho, l'agent rep la crítica de diversos viatgers del mateix autobús, que li reclamen explicacions. Tot seguit, un estira-i-arronsa acabaria amb el jove i un altre passatger expulsats de l'autobús i identificats a peu de carrer.Portaveus oficials concreten que si bé Assumptes Interns ha detectat una falta disciplinària pel comportament que es veu a les imatges, no serà el cos policial qui resolgui l'expedient. Així,de l'Ajuntament, que s'encarregarà de la instrucció de l'informe. Igualment, donat que l'incident es considera lleu, també apunten que no consta cap mesura preventiva que s'hagi pres des del cos i que afecti l'agent, que continua fent les mateixes tasques.Els fets es van produir el passat 22 de desembre, de matinada, arran d'de l'autobús de l'empresa Sarbus, que assenyalava que hi havia dos passatgers "que no volien pagar el viatge" i "generaven molèsties". Els agents es van presentar al vehicle estacionat a tocar de la plaça Catalunya i poc després van començar les gravacions i les expulsions del bus nocturn. Així mateix, no va haver-hi cap detingut.Des del primer moment, la policia barcelonina va avisar de la investigació interna que s'havia iniciat després que les imatges es compartissin a les xarxes socials i va evitar comentar l'actuació de l'agent que colpejava el mòbil. Un comportament d'un funcionari públic, d'altra banda, difícil de justificar:De fet, la coincidència temporal ha fet que la resolució interna d'aquest cas -que barreja una actuació policial amb el doble focus de la gravació ciutadana: l'afectat pel cop i el captador de la seqüència sencera- arribi una setmana després que hi hagi novetats sobre un cas molt més greu però amb una temàtica similar, i també a Barcelona. Es tracta de l'avenç de la denúncia contra quatre mossos d'esquadra, pels quals de manera inèdita la Fiscalia arriba a demanar fins a vuit anys i mig de presó per a cadascú per, també enregistrat amb el mòbil.A més, les imatges captades per una veïna van servir alhora perquè la justícia enterrés les acusacions que la policia feia contra un jove, i que ara s'arribi a acusar els agents de falsejar l'atestat policial. Tot, de nou, en base a un vídeo que també va córrer per les xarxes socials.

