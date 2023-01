El cuc pulmonar de la rata ja és a l'Estat: d'on ve, com es transmet i quines malalties provoca

D'on ve?

Com es transmet?

Investigadors del grup Paràsits i Salut de lai companys de lahan detectat a l'Estat el. Es tracta d'una troballa important, ja que és la primera vegada que es comprova la presència d'aquest paràsit a l'Europa Continental.​L'-aquest és el nom científic- va ser detectat per primera vegada el 1935 a la, la qual li dona nom. En un comunicat de la Universitat de València, la directora de la investigació,, ha destacat que, fins ara, el cuc "", a rates dei en eriçons de. "Tant la globalització com el canvi climàtic estan afavorint la seva expansió", ha alertat.

El cuc pulmonar de la rata és un paràsit present a les artèries pulmonars de les rates de claveguera i les rates negres. La seva transmissió, tal com s'indica al comunicat, es dona per via alimentària, per la ingesta de caragols parasitats crus o poc cuinats, o de verdures que es consumeixen crues -com l'enciam- que hagin estat en contacte amb la saliva d'aquests caragols.



Quines malalties provoca?

El fet que aquest paràsit sigui capaç d'afectar l'ésser humà fa que li pugui provocar diversos inconvenients per a la salut i malalties. Principalment,. De fet, n'és l'agent causal més comú. Per aquest fet, la investigació que ha permès localitzar-lo a Europa ha estat publicat a la revista científica Emerging Infectious Diseases

