Un potent làser aconsegueix desviar els llamps al cel per evitar el seu impacte

Un equip d'investigadors i investigadores franceses i suïsses ha desenvolupat unper evitar que impactin a terra. L'experiment s'ha realitzat a la torre de comunicacions de la muntanya Säntis (), un cim a 2.500 metres d'altitud on cauen un centenar de llamps l'any. L'objectiu de la recerca, tal com han explicat els mateixos autors i autores, és protegir millor els, entre altres grans infraestructures.Tot i que els parallamps convencionals que s'utilitzen des del segle XVIII tenen una gran eficàcia, “elscausats costencada any”, han apuntat els autors i autores de la investigació a la prestigiosa revista científica Nature Photonics , on aquest dilluns han presentat els resultats.A diferència d'un parallamps clàssic, que es limita a guiar el corrent elèctric dels llamps cap a terra, quan aquest làser d'alta potència apunta cap al cel, es creen, és a dir, altres llamps que permeten guiar els llamps originals. Era “una idea una mica esbojarrada”, ha admès el primer autor de la recerca i membre de l'Escola Politècnica de París,, en un vídeo en què explica el treball.Lade l'instrument consisteix a aprofitar que, en els feixos de llum làser d'alta potència, es formen filaments d'aire que contenen electrons lliures. Aquests electrons s'han separat dels àtoms en què estaven atrapats, formant així aire ionitzat, també anomenat plasma. Com que contenen aquesta mena d'aire, els filaments són bons conductors elèctrics que ofereixen un punt d'atracció per a les descàrregues elèctriques de les tempestes.Els feixos de làser es dirigeixen cap amunt per passar al costat de la punta de la torre i es van modulant perquè els primers filaments d'aire ionitzat se situïn una mica més amunt. Els resultats han demostrat que el làser permet guiar els llamps des dels núvols de tempesta fins a un parallamps convencional situat a la part alta de la torre de comunicacions.Originàriament,i, des d'aleshores, s'ha provat més d'una vegada, sempre en laboratoris i sense èxit. El projecte que ara ens ocupa van començar a experimentar-lo el 2021 durant un període de 10 setmanes.Per ara, l'instrumenti no està a punt per desenvolupar-se a gran escala. “Aquests resultats preliminars haurien de confirmar-se en campanyes addicionals”, han precisat a Nature Photonics els autors i autores de la investigació, que ha estat coliderada per l'Escola Politècnica a París i la Universitat de Ginebra. No obstant això, també han volgut subratllar que, sigui com sigui,

