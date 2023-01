Les cinc lliçons del País Basc que Illa vol traslladar a Catalunya

En plena negociació dels pressupostos pel 2023, el primer secretari del PSC,, no renuncia a la seva agenda de trobades, també fora de Catalunya. Aquest dilluns el líder de l'oposició s'ha traslladat aper reunir-se amb el seu homòleg Eneko Andueza, i per participar també en un dinar i col·loqui al Cercle d'Empresaris Bascos. D'aquestes trobades i intercanvis, ha assegurat que el seu objectiu és, i traslladarque suposen "lliçons importants per Catalunya".Quines són? Illa ha lloat l'present, de la qual ha remarcat que el PSE-EE en té molt a veure. També ha destacat que admira la "" de la societat basca, que són "progressistes, socialistes i de llibertat". La tercera lliçó que ha remarcat Illa que ha extret dels socialistes bascos és la "", en referència a fer una política que reforci el paper central de les institucions i no el joc d'una política que les pugui debilitar. També ha remarcat la capacitat dels seus homòlegs per fer, i per últim, la protecció dels ciutadans des de les institucions, però també el fet de pensar aAixí, amb la seva tendència a fer llistats enumeratius, Illa ha lloat els seus companys socialistes del País Basc. Però també ha aprofitat la seva aparició pública per continuar amb laEn aquest sentit, ha remarcat que les qüestions que demana el PSC són "raonables" i pensades per generar prosperitat, en al·lusió als projectes que els socialistes han posat damunt la taula per a l'. També ha qüestionat la voluntat de l'executiu per acordar els comptes, unes paraules que han estat frontalment contestades per ERC, que ha acusat els socialistes d'estar bloquejant les negociacions.Els socialistes catalans, que ara gaudeixen d'una centralitat que fa temps que no posseïen gràcies al seu paper clau en la negociació dels pressupostos, l'estan esprement al màxim i Illa s'està dedicant a ampliar la sevaper mostrar capacitat de gestió i un posat institucional, una estratègia reforçada també amb la iniciativa del govern alternatiu. La trobada a Bilbao, és una pota més d'aquesta intenció del PSC. Fa només unes setmanes, el primer secretari també es va traslladar a Portugal per reunir-se amb el primer ministre, António Costa. Només unes setmanes abans, s'havia reunit amb comissaris europeus.

