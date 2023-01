Els Mossos alerten: si reps aquest correu de la Seguretat Social no l'obris, és una estafa

Compte amb aquest fals correu de la Seguretat Social per pagar impostos. Si el reps, no cliquis l'enllaç, és un #Phishing i et poden robar dades bancàries i privades del teu dispositiu #StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/7smeAnhtRc — Mossos (@mossos) January 13, 2023

Una novas'està estenent a Catalunya i a l'Estat, fet pel qual elsja han alertat a la població. Es tracta d'una estafa que involucra lai que segueix l'estratègia coneguda com a phishing amb la intenció de robar dades bancàries i privades del dispositiu de les víctimes.La policia catalana ha fet una crida a no clicar l'enllaç que inclou el correu maliciós, que diu, falsament, que serveix perquè el receptor hi pagui els seus impostos pendents arran d'una liquidació tributària. "", deixen caure els estafadors. Si bé, en comptes d'un informe, es descarregarà unque infectarà el dispositiu.L'assumpte del correu diu "", tot i que no es descarta que n'hi hagi altres amb un altre títol. Sigui com sigui, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió al tractament de les vostres dades personals. L'proporcionarà la informació necessària per fer-ho. De tota manera, cal evitar sempre refiar-se de correus electrònics desconeguts o que no s'hagin sol·licitat.

