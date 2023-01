Sanitaris i serveis socials, a partir d'ara més coordinats per atendre la població vulnerable

"L'atenció integral vol dir que ens posem d'acord totes les administracions -- per coordinar les tasques al voltant de l'atenció a les persones que estan a casa o tenen problemes", ha apuntat el titular de Salut.Si bé el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha recordat que aquesta reivindicació ve de lluny, s'espera que aquest pas sigui definitiu. En aquest sentit, s'interpel·la les administracions a preparar aquests canvis mentre s'enfila el camí per tenir una Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària El protocol -signat també per les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis- vol facilitat. També ha de millorar l'atenció per fer-la "més amable, còmoda i de més qualitat", ha apuntat Campuzano.