Una mare apallissa el seu fill de 10 anys amb un arc de joguina després de demanar-li fer deures

Una mare ha clavat una pallissadesprés d'enfadar-se amb ell per uns deures. Agents de la policia espanyola han detingut la dona a València després de comprovar que li havia provocat hematomes amb una joguina, concretament un arc.quan el menor va manifestar a la seva mare que havia de lliurar una tasca escolar per divendres.Després d'això, la mare va començar a colpejar suposadament el nen amb un arc de joguina i li va causar hematomes pels dos braços, costat i esquena, a més d'un blau al pòmul dret., que l'havia de recollir dimecres com consta al règim de visites, va contactar amb l'exdona per concertar l'hora, però aquesta li va demanar posposar-ho un dia més.Dijous passat, l'actual parella del pare del menor el va recollir del domicili familiar i va observar en canviar-li de roba els hematomes.li havia causat els mateixos per un enuig sobre la tasca escolar i que tenia por de tornar a la casa familiar perquè ella li cridava assíduament i li trencava els deures perquè els hagués de tornar a fer.​Després d'aquests fets, el pare va acudir al centre mèdic perquè el menor fos assistit i posteriorment va presentar denúncia a Comissaria., els policies van localitzar i van detenir la mare del menor, de 33 anys i d'origen equatorià, com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestada, amb antecedents policials per fets semblants, ha passat a disposició judicial.

