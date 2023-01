L'economia del Barça també agafa aire amb la victòria a la Supercopa

Els culers tornen a somriure després de l'exhibició del Barça contra el Reial Madrid a la Supercopa d'Espanya . Qui també ha agraït la victòria, però, ha estat la delicada economia del club, que agafa aire amb un trofeu que també comporta una recompensa en l'àmbit dels diners. I molt agraïda després dels milions d'euros que es van deixar d'ingressar amb l'eliminació a la fase de grups de la Champions League En concret, tant el conjunt decom el decomparteixen caixet -similar a la cotització d'un artista- i ja ingressen sis milions d'euros cadascú només per classificar-se per a la competició. Cal recordar que l'accés l'aconsegueixen els dos primers classificats a lai els finalistes de la, tots quatre sempre de l'anterior temporada. Elha rebut 1,7 milions d'euros i el750.000 euros.Als sis milions d'euros que ja rebia el Barça per ser a l', se li va sumar aquest dijous un milió més després de guanyar al Betis als penals a les semifinals de la competició. Ara, arran de la victòria per tres gols a un al, els catalans han rebut un altre milió. En total, per tant, guanyar la competició ha tingut un premi dea les arques del club blaugrana.Així, la complicada situació econòmica del Barça rep un incentiu important. Cal recordar que a l'estiu passat la junta dees va veure obligada a activar les famoses "palanques" per poder reforçar l'equip i poder cobrir els deutes que tenia el club. Es comptava de compensar-ho amb arribar fins als quarts de final de la Champions League, però l'eliminació cap a l'va fer que el club deixés d'ingressar uns 30 milions d'euros que la segona competició europea només pot mínimament igualar si els de Xavi la guanyen.

