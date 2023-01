El pitjor supermercat per comprar fruita és català, segons l'OCU

Laés un dels aliments més essencials en qualsevol, i per això és imprescindible triar correctament el lloc on es compra. Molts recorren a les fruiteries i altres recorren als. Sobre aquests segons espais, l'(OCU) ha analitzat fins a 18 cadenes diferents i ha determinat el supermercat on és pitjor comprar fruita.Segons aquest estudi, doncs, el pitjor supermercat per comprar fruita ési es tracta del, amb 28 punts per sota de la mitjana. Per contra, val a dir que la cadena catalana sí que marca millors puntuacions en altres aliments que ha analitzat l', com la carn, els menjars preparats o els productes per a animals.Per contra, entre els millor valorats hi ha. Totes aquestes cadenes de supermercats aproven i obtenen més de 50 punts sobre 100. Encara en referència al BonÀrea, l'OCU recorda que els clients poden decidir no comprar fruita per la seva qualitat, però també perquè prefereixen prioritzar altres establiments o per manca d'oferta dels productes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor