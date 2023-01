Junts situa Aragonès com a «presoner» del PSC en la recta final dels pressupostos

El president de la Generalitat,s, és "presoner" delen la recta final de la negociació dels pressupostos per al 2023. Aquest és el diagnòstic que ha fet aquest dilluns el portaveu de, en la roda de premsa posterior a l'executiva de la formació. Rius ha considerat queestà "negociant malament" els comptes, de manera "laberíntica", i ha allunyat la perspectiva de qualsevol entesa perquè encara hi ha qüestions nuclears -Quart Cinturó, Hard Rock, fiscalitat, procés català- que no estan resoltes. Aquest cap de setmana, Aragonès i el primer secretari del PSC,, es van reunir a Arenys de Mar per tancar un acord sobre els pressupostos, però no hi va haver acostament definitiu . Els republicans han insistit aquest dilluns que aquesta setmana és la data límit per arribar a una entesa pels comptes

