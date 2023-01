Mor la llegendària actriu italiana Gina Lollobrigida

Dol en el món del cinema italià i de Hollywood. L'actriuha mort aquest dillunsVa ser una de les intèrprets internacionals amb més recorregut de la història d'Itàlia, participant en films tan destacats com(1953),(1956) i(1959. També va ser membre del repartiment de la famosa sèrie de televisióNascuda el 1927 a Subiaco, va començar la seva carrera artística com a model quan encara era adolescent. Amb 20 anys va aconseguir el tercer lloc com a Miss Italia, en un esdeveniment històric que va reunir moltes futures actrius italianes:. Lollobrigida va ser una de les dones en les quals es va fixar el magnat-un dels cineastes més reconeguts de la primerenca Hollywood, que va ser dut a la gran pantalla per Martin Scorsese a- i la va voler dur a Hollywood.Ella s'hi va negar en un primer moment, i es va quedar a Itàlia. Uns anys després va acceptar, però va acabar tornant al seu país perquè se sentia assetjada per. És llavors quan comença a treballar per grans directors com. Els anys 60 van ser el seu apogeu a Hollywood, després de trencar la barrera de l'idioma.va ser un retorn a la fama després d'uns anys 70 de caiguda lliure.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor