Un Twingo, millor que un Ferrari?: curiós cartell d'un concessionari de Renault

Hay muchos motivos para elegir un Twingo 😉 pic.twitter.com/gM5BBy9p6d — CC THADER (@CCTHADER) January 13, 2023

El serial de referències a la cançó desobreno s'atura. L'últim a sumar-s'hi ha estat un concessionari de, que ha aprofitat per destacar -amb ironia- les avantatges delen comparació amb el Ferrari, en referència a la frase de la cançó de la cantant colombiana i el productor argentí.L'empresa automocióha enumerat una sèrie de característiques que, segons l'anunci, fan millor el vehicle de la marca francesa que el de la luxosa marca italiana. En primer lloc, destaca les quatre places del Twingo: "Pots portar els teus dos fills, amb unun fill es quedarà sol a casa", mentre que també bromeja amb les zero emissions i el "zero rancor". Els "dos de 22", el "clara-ment" i més referència al matrimoni de la cantant i l'exfutbolista completen l'anunci.No és el primer gest o comentari sobre el Twingo que s'ha fet arran de la cançó. El mateix Piqué va contraatacar la frase de la cançó de Shakira apareixent a la jornada de la Kings League d'aquest diumenge amb el cotxe de la marca Renault. Anteriorment, també va anunciar un acord amb Casio per patrocinar la lliga , en referència a la comparació amb Rolex que va fer Shakira a la cançó amb Bizarrap.

