El govern espanyol amenaça d'aplicar el 155 a Castellà i Lleó si tiren endavant les mesures antiavortistes

El procés que s'inicia ara

ha passat aquest cap de setmana a l'acció amb la polèmica a Castella i Lleó . I aquest dilluns ha fet un pas més., asseguren fonts del govern espanyol a La Vanguardia. Això sempre que l'executiu de, que de moment és l'únic d'aquest caire a l'Estat, decideixi continuar endavant amb les seves controvertidesque, en principi,sense que els sanitaris sàpiguen, ben bé, com han d'aplicar-les o si, directament, estan obligats i obligades a fer-ho.No obstant això, des de l'executiu liderat per Pedro Sánchez s'han afanyat a subratllar que el recurs a aquest article de la Constitució, que podria arribar a intervenir les competències en Sanitat del territori, seria l'última opció per la qual es decantarien., apunten. Quin és l'antídot, doncs? Que la ruta de col·lisió aconsegueixi concloure amb un acord entre les parts. La notícia arriba en plenade les autonòmiques del 28-M. En aquest context, el PSOE s'esforça a responsabilitzar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'emparar el "retrocés ideològic" tant del seu partit com de la ultradreta de Vox a la regió.El requeriment formal que aquest diumenge el govern de Sánchez ha traslladat a la comunitat autònoma és només. Així ho han assegurat dues representants de l'executiu aquest dilluns -la portaveu del Govern i ministra de Política Territorial,, i la ministra de Sanitat,- en diverses entrevistes que han concedit als mitjans de comunciació.En cas en què no aconsegueixin un pacte després d'aquesta amenaça formal, es constituirà unaentre les administracions del govern central i el regional per intentar reconduir la situació. Si el resultat és un fracàs, l'executiu de PSOE i Podem obrirà unperquè actuï la justícia. I si tampoc aquesta via acaba provocant una entesa, al govern central només li quedarà l'opció de plantejar un requeriment per esgrimir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Castella i Lleó, el mateix que va activarMariano Rajoy a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor