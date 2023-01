ERC fixa data límit per a l’aprovació dels pressupostos: «No hauria d'anar més enllà d'aquesta setmana»

ERC insisteix que a hores d'ara no hi ha "esculls" per arribar a un acord per a l'aprovació dels pressupostos amb els possibles socis. És un concepte que va fer servir la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ara fa un mes -el 19 de desembre- i que ha repetit setmana rere setmana. També aquest dilluns ha assegurat que no existeixen "esculls insalvables" per l'entesa amb el PSC i Junts, i és per això que ha apostat per marcar un horitzó: "Més que una data límit, el que volem és que sigui de forma immediata. Si pot ser avui, que sigui avui. No hauria d'anar més enllà d'aquesta setmana. Cada dia que passa és una setmana menys sense els pressupostos", ha declarat en roda de premsa la portaveu dels republicans.



Les negociacions s'han incrementat principalment amb el PSC aquesta darrera setmana i tant des del Govern com des del carrer Calàbria prediquen que l'acord pels pressupostos amb el és imminent. De fet, la setmana passada l'executiu d'Aragonès estava convençut que podria desencallar una entesa i fins i tot aprovar els comptes en una reunió extraordinària. Finalment, aquest calendari no s'ha pogut executar i les negociacions continuen entre ambdues parts. Dissabte, es van reunir Aragonès i el cap de l'oposició, però aquesta trobada de màxim nivell no va servir per solucionar les diferències que impedeixen arribar a un acord. Malgrat això, es van comprometre a continuar parlant.

Davant de totes aquestes negociacions, des d'ERC han optat per augmentar la pressió sobre els socis. Tot i que Vilalta ha rebutjat parlar de "dates límits", ha insistit que ERC considera que és aquesta setmana quan s'ha d'arribar a un acord i ha assegurat que si no s'aconsegueix, analitzaran els següents passos a seguir. També ha recordat que l'aprovació dels comptes ha de servir per millorar els drets de la ciutadania i garantir "vides dignes", per això ha apressat socialistes i juntaires a no paralitzar més la seva tramitació. "No entenem que les altres formacions com el PSC i Junts continuïn una setmana més amb unde recursos que l'únic que fa és impedir que arribin més diners pel nostre país", ha afegit la portaveu dels republicans, que ha assegurat que l'acord pressupostari ja existeix. Aquesta setmana ha començat amb el líder de l'oposició fent una visita a Bilbao per reunir-se amb el seu homòleg al País Basc i també per intervenir en un dinar i col·loqui al Cercle d'Empresaris Bascos. En paral·lel, diversos membres de l'executiu han fet desfilada per mitjans de comunicació i han aprofitat les seves intervencions per. La titular d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha remarcat en una entrevista a Ràdio Estel que "objectivament" no hi ha elements dels comptes que generin discrepàncies amb el PSC. Per la seva banda, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha negat en una entrevista a RTVE que a hores d'ara existeixi un "bloqueig" en el tràmit administratiu del Hard Rock, un dels ítems que més reclamen els socialistes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor