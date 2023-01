Preinscripció escolar 2023-24: totes les dates clau a Catalunya

Preinscripció a l'educació infantil i primària

Preinscripció a l'ESO

Preinscripció al batxillerat

Preinscripció a la Formació Professional

Per a l'FP de grau mitjà

Per a l'FP de grau superior

Laja ha fet públiques les dates clau per a la preinscripció a les diferents etapes educatives. Es tracta de les sol·licituds que cal presentar abans d'efectuar la, i, com sol ser habitual, primer serà el torn de l'educació, gairebé en paral·lel a l', i posteriorment tocarà fer el tràmit al batxillerat i la formació professional. Repassem a continuació el calendari de laEn el cas dels més petits () i de la segona etapa educativa (), la preinscripció començarà com sempre, el 6 de març i fins al dia 20 del mateix mes. Un cop fet aquest primer procés, la matrícula està prevista del 20 al 28 de juny tant a infantil com a primària.Pel que fa a l', tindrà el seu torn de preinscripció del 8 al 20 de març. La matrícula, com succeeix en el cas de l'educació infantil i la primària, també es farà del 20 al 28 de juny.Els alumnes dehauran de fer la preinscripció a la modalitat que hagin elegit entre el 20 i el 26 d'abril. Llavors, hauran d'esperar fins al 22 de juny per a fer la matrícula, que podran efectuar fins al 3 de juliol. El Departament d'Educació ha avançat uns dies les dates de preinscripció per a la Formació Professional de grau mitjà . És una mesura que arriba després de cursos amb problemes per formalitzar les matrícules dels cicles formatius, ja que alguns alumnes es queden finalment sense la plaça que han demanat, mentre altres graus es queden amb seients buits.Així, els alumnes de continuïtat de 4t d'ESO podran presentar lesper cursar el 2023-2024 un cicle formatiu deo d'del 12 al 18 d'abril i la resta de l'alumnat entre el 9 i el 15 de maig.Pel que fa a l'FP de grau, però, les dates clau són diferents del mitjà. El termini per fer la preinscripció serà del 26 de maig a l'1 de juny mentre que la matrícula s'haurà d'efectuar del 19 al 24 de juliol.

