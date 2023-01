Costa de gener: com arribar a final de mes

Consells per superar la costa de gener

Analitza la teva situació financera

Fes un consum responsable tant de llum com d'aigua

Alimentació: busca ofertes i compara preus

Compra només el que necessitis a les rebaixes

Controla les despeses innecessàries

Evita demanar crèdits

Per una de les coses per les quals és més conegut elés per ser unperquè s'han d'encarar totes les. De fet, enguany els costos s'han elevat fins als 634 euros de mitjana per a la ciutadania de l'Estat, tot i que les famílies han acabat el 2022 amb 800 euros menys de mitjana per l'increment dels preus En aquest escenari, les principals recomanacions que donen els experts i les expertes financeres és tenir unper fer més assumible aquest gener costerut.Una bona gestió econòmica és possible si seguim uns simples consells que, a més a més, ens poden servir no només per a aquest mes sinó que també poden tenir impacte en la resta de l'any.Abans de res, el primer de tot per encarar l'habitual període de vaques magres és analitzar la situació financera de cada casa per poder fer una planificació adequada i aconseguir, així, tenir unHem de ser conscients de quines són les despeses reals que tenim i saber si aquestes superen o no els ingressos de què disposem. Això ens ajudarà a conèixer la capacitat que tenim de compra i estalvi. D'una banda,les fixes del gener (lloguer, internet, mòbil, universitat, escola de les criatures, etc.), els pagaments pendents que puguem tenir i si hem acumulat algun deute. D'altra, calels ingressos, estalvis i ajudes.El que cal és apostar per un consum responsable tant a nivell individual com familiar, sobretot pel que fa a la llum i a l'aigua. La planificació financera ha de ser "seriosa, coherent i sense autoenganys", segons els i les especialistes. Només així aconseguirem millores econòmiques.L’economista Miquel Àngel Salazar, en una conversa amb el Diari de Terrassa, ha recomanat comparar preus i buscar ofertes. En aquest sentit, lesd’hivern poden ser un bon context en el qual fer algunes despeses necessàries a un preu reduït. Un dels serveis que pujarà de preu durant aquest inici d’any són les, així que aquest gener pot ser un bon moment per estudiar el mercat i analitzar quina tarifa i quina companyia s’adapta millor a les necessitats i pressupostos de cadascú. En general, és aconsellablequan volem contractar un servei. Salazar ha considerat que el millor sempre és tenir un bon coneixement del mercat i de les diferents empreses que ofereixen el producte tot i que aquest procés signifiqui destinar una major inversió de temps.Al gener arriba un moment generalment molt esperat: les rebaixes. Però tot i la temptació que suposa, és importanto si, per contra, pot esperar. Una bona opció en aquesta línia és fer unade les compres que necessitem i de les que ens agradaria fer per establiri no comprar impulsivament. Només així sabrem què és més rellevant i què ens podem permetre en cada moment. i si se'ns fa difícil privar-nos d'algunes coses, el que hem de fer simplement és establir un ordre de compra.També és important fixar-nos en aquells. Podrem identificar-los perquè els fem, pràcticament, cada setmana i, per això, sabrem que, en el fons, són capritxos. Un àmbit en què podem estalviar són, per exemple, els serveis d'streaming. Observem quins tenim contractats, però no fem servir prou. O quin hàbit podem canviar per no gastar de més. Així trobarem diversos focus que ens ajudaran a retallar i assolir una millor situació financera. A llarg termini, és més sostenible.En resum, l'important és tenir unaPlanificar-nos, reduir a poc a poc les despeses que no siguin necessàries i, sobretot, no haver de demanar cap crèdit per pagar costos descontrolats. Recórrer a aquesta via pot ser útil en algunes situacions, però en altres pot provocar tensió, estrès i problemes de solvència.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor