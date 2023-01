Extirpen una granada activa dins del pit d'un soldat ucraïnès

El cirurgià amb la granada a la mà. Foto: Facebook / Hanna Maliar

Insòlit. Un dels cirurgians més experimentats de les Forces Armades d', el doctoraquest cap de setmana un soldat que lluita a la guerra amb Rússia. El motiu és sorprenent:, del tipus VOG -de fabricació soviètica-,. Ha informat dels fets la viceministra de Defensa ucraïnesa,, a través de les xarxes socials, on també ha penjat imatges de la delicada operació.Sí que sabem, però, que juntament amb el cirurgià van participar en la intervenció dos especialistes en desactivació d'explosius per garantir la salut del personal. A més a més, també s'ha detallat que l'equip mèdic va descartar fer servirper extreure l'artefacte per la possibilitat que pugues explotar en qualsevol moment. L'electroagulació és un procediment tècnic d'electrocirurgia que utilitza corrents elèctrics per remoure els teixits i evitar la coagulació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor