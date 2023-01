​Manlleu alertarà els veïns de la mala qualitat de l'aire amb missatges de mòbil

Altres accions per reduir la contaminació

és una de les ciutats catalanes amb major contaminació atmosfèrica . Per aquest motiu, l'ajuntament de la capital del Teren cas de nivells alts de pol·lució perquè prenguin mesures de protecció a través de. Aquest és l'objectiu final d'una prova pilot que ha començat amb la instal·lació d'un censor a la zona de la piscina municipal, propera a un polígon industrial.La ciutat osonenca registra al llarg de l'any nivells alts de contaminació de l'aire per la presència de partícules en suspensió,. La sevai localització a la plana de Vic fa que la contaminació quedi sovint estancada i empitjori la qualitat de l'aire. La crema deper escalfar llars i la mala combustió desón factors que contribueixen a empitjorar la qualitat de l'aire. Experts com Xavier Querol, investigador del CSIC, també apunten a l'amoníac vinculat a la ramaderia porcina "Vam creure oportú monitoritzar la qualitat de l'aire en un altre espai de la ciutat, proper als polígons industrials, per comprovar si els nivells són els mateixos que donaven a l'estació meteorològica", explica a l'ACN la responsable de l'Agenda 20/30 de Manlleu,. Per la seva ubicació geogràfica i orogràfica té unes dades que no sempre son positives i volem prendre mesures actives per millorar la situació i, en definitiva, la salut de les persones", remarca.Des que es va instal·lar el nou censor a mitjans de desembre, gràcies a un ajut de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte Laboratori SmartCatalonia, aquest envia dades cada hora dels diferents paràmetres. "Des del 12 de desembre, hi ha hagut franges horàries on s'han superat els llindars recomanats de partícules PM10, això no vol dir que l'aire sigui dolent durant les 24 hores, però ho estem monitoritzant per prendre mesures", remarca. , través del web o un mòbil A els ciutadans poden veure si se superen o no els límits establerts em temps real. Des del consistori, però,i ja estan treballant en un sistema d'alertes. Segons Noguer, "que els veïns puguin saber que aquell dia no és idoni fer activitats a l'aire lliure, practicar esport, per a nens o persones amb patologies respiratòries perquè és un risc per la seva salut". Per la seva banda, el regidor d'Indústria, Coneixement i Agenda 2030,, subratlla el compromís del consistori i la resta de grups de l'oposició en aquesta lluita contra el canvi climàtic i afirma que s'està treballant perquè el sistema d'alarmes sigui una realitat al llarg d'aquest any.La contaminació ambiental també es pot agreujar per altres factors, com la crema de pèl·let per escalfar llars o la mala combustió de calderes. Per això des de l'Ajuntament defensen que cal seguir promovent lai incentivar l'ús de transports no contaminant com la bicicleta o caminant."Cal canviar pautes, com ara reduir la crema de combustibles fòssils (llars de foc o pèl·let) que emeten benzopirè, contractar energia de fonts verdes, millorar els aïllaments dels habitatges o, en el cas d'empreses, fomentar els plans de transport compartits", detalla la responsable de l'Agenda 20/30. Per incentivar-ho, el consistori ha aprovat bonificacions per a particulars que apostin per energies renovables tal com ja han fet altres administracions locals.Entre els objectius que s'ha fixat Manlleu recollits en el document estratègic per lluitar contra l'emergència climàtica hi ha el dei reduir les emissions un 50% respecte el 2005. "Hem de prendre més consciència que la contaminació és cosa de tots i que cal prendre mesures actives per evitar-ho", conclou Noguer.Les causes de l'elevada contaminació de Manlleui s'afegeixen a altres contaminants com l'que es formen bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i que la marinada transporta fins a la plana de Vic. Una situació que ha acabat amb una condemna del TSJC a la Generalitat per tal que aprovi urgentment plans de millora de la qualitat de l'aire.

