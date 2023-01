Austràlia retira el visat a un espanyol per portar pernil, xoriç i formatge

Un jove espanyol de 20 anys ha estat la primera persona a qui el govern d'li ha retirat el visat per ingressar al país amb "" sense declarar després que el passat 1 de gener passat entrés en vigor una nova normativa deper evitar l'ingrés de malalties i plagues al país.Segons ha detallat en un comunicat elaustralià, l'espanyol s'ha convertit en la primera persona a incomplir la mesura, per la qual cosa se li ha cancel·lat el visat de viatge i se li ha imposat unade 3.300 dòlars australians -uns 2.124 euros-. En concret, el jove hauria portat a la maleta sense declarar un quilo de carn de porc crua, que incloïa dos envasos de, un envàs dei un altre de. A més, també havia viatjat amb un tros deL'executiu australià ha recordat que els viatgers que intentin ingressar al país amb productes alimentaris prohibits el 2023 es veuran afectats per "les infraccions de bioseguretat més dures" que ha aplicat fins ara el país oceànic. El ministre d'Agricultura, Pesca i Silvicultura,, ha assegurat que els fets són "un fort recordatori" que els viatgers seran enxampats i castigats per violar "les lleis estrictes de bioseguretat d'Austràlia"."Espero que aquest home esde les seves accions: la visita a Austràlia va acabar abans que comencés i el van enviar de tornada amb una multa considerable", ha afegit el ministre d'Agricultura, que ha reiterat que es prenen de debò "mantenir lai altres malalties fora del país". "Els viatgers han de recordar això quan intenten ingressar a Austràlia", ha afegit, recordant que actuacions així podrien "posar en risc" les indústries agrícoles del país.Ladel jove espanyol té lloc després que el mes d'octubre passat el govern d'Austràlia anunciés que augmentaria les multes perper a aquelles persones que fossin enxampades amb "articles prohibits", per evitar que les malalties i plagues ingressin i s'estableixin al país.

