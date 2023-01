El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Com és la Kings League per dins: plató en un pavelló de la Zona Franca

Una postal que no tenia cap mena de sentit es produïa una hora abans del: el, després d'aparèixer disfressat de pallasso i destapar-se davant de 800.000 persones per streaming, jugava en un pavelló de futbol sala de la Zona Franca de Barcelona contra l'equip d'després de mesos sense practicar l'esport de la seva vida. Així és una jornada normal de la, la competició de futbol amateur formada per alguns dels streamers més importants del panorama digital hispanoparlant.Després de dues setmanes d'èxits d'audiència , l'esdeveniment organitzat peri la seva empresa,, es preparava per a un nou repte: superar-se a si mateixos el mateix dia que se celebrava el clàssic de la Supercopa entre el Barça i el Madrid, resolt a favor dels blaugrana. A més, l'ombra deplanava sobre el pavelló ZAL de la Zona Franca. Diria res Piqué? Li preguntarien alguna cosa?El president de la Kings League,com a resposta aa la seva actual parella, reivindica cada diumenge la seva creació: les audiències l'acompanyen, el contingut funciona a les xarxes i, setmana rere setmana, els equips guanyen rodatge.En espectadors, és indiscutible:, l'indicador de share més important de Twitch, va enregistrar un màxim d'1,3 milions de dispositius en directe, una dada aconseguida de la suma de tots els canals que emeten contingut en directe de la Kings League.El fet de situar el partit més interessant de la jornada (l'equip d'Ibai enfrontat al del Kun) només una hora abans de la Supercopa, i l'afegit del jugador pallasso, que era l'argentí, van resultar una victòria clamorosa. Ningú, després de tres jornades, pot negar-li la major a la Kings League: funciona, i molt. Ara bé, tota moneda té dues cares.El producte és molt clar: tot està enfocat a la pantalla, a la retransmissió en directe, al canal de Twitch. Cadascun dels elements que conformen el pavelló, l'espectacle per streaming que veu el públic, cada detall que apareix al. Tot té una intenció purament comercial i d'entreteniment per als espectadors que estan darrere d'una pantalla. I és que l'espai que ofereix elno dona molt marge per a fer maniobres espectaculars com hem pogut veure en altres esdeveniments multitudinaris relacionats amb Twitch.està situat a la zona més sud-est del Port de Barcelona. Primer, en cotxe, fins a una zona per acreditar-se, on els aficionats al món streamer esperen els seus ídols. Amb el vehicle, aparcar en una zona pròxima on un autobús llançadora t'aproxima al pavelló. Allà,a través d'un sistema de polseres de colors, fins a arribar al complex del pavelló municipal, adaptat completament per a les necessitats de la Kings.Lesl'experiència en viu de la competició no té res a veure amb la visualització a través de la pantalla. En un sentit literal, per viure l'experiència completa has de veure-ho per Twitch: en directe només veus futbol i, si tens sort, podràs seure a les limitades graderies que. La infraestructura és la que és, donades les circumstàncies de l'espai, però amb aquestes dificultats, la producció de la lliga fa meravelles per aconseguir un producte de qualitat a través de la pantalla.I és que el pavelló no és un estadi pensat per tenir moltes persones veient-lo en directe, sinó que té les funcions d'un plató clàssic de televisió. Cabines de retransmissió, amb una gegant per a la realització; la zona dels locutors (i el catalàqui forma part de RAC1 i RAC105) i un espai VIP habilitat per als pròxims a Gerard Piqué i els presidents dels clubs, des d'on es fan les connexions en directe per al canal de la Kings League. Des del pavelló, els espectadors no poden escoltar molts dels elements que fan diferencial aquesta competició: ni les indicacions dels entrenadors, ni les converses dels àrbitres, ni els locutors ni tampoc els streamers a les seves cabines.. Ara bé, amb una infraestructura limitada -i una feina exhaustiva a nivell d'imatge, so i realització- es fan retransmissions per a centenars de milers de persones. Al Cèsar el que és del Cèsar. La Kings League, des del primer moment, enfoca totes les seves marques (des deo el seu principal,) al públic de les pantalles. No s'han amagat en cap moment i no hi ha cap intenció amagada:, s'escriu en llenguatge audiovisual i digital. Els resultats demostren que no s'equivoquen.

