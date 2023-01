El govern espanyol amenaça formalment Castella i Lleó perquè no apliqui cap mesura antiavortament

El govern espanyol ha enviat aquest diumenge unexigint-li que s'abstingui d'aprovar o aplicar "cap mesura que vulneri o soscavi" la normativa estatal sobre eli que, en cas que ja s'hagin posat en marxa, hi posi fi "immediatament".Aquesta amenaça formal arriba després que el govern autonòmic anunciés canvis en els procediments d'avortament, com araLa Moncloa considera que les mesures fetes públiques per boca del vicepresident autonòmic,, de Vox, "podrien vulnerar l'exercici efectiu de drets fonamentals" i "s'extralimiten de les competències que corresponen a la comunitat autònoma".El govern de Castella i Lleó, format per PP i Vox, va anunciar dijousque consisteixen a posar impediments a les persones que volen avortar, com oferir-los unai atenció psicològica. Davant d'això, el Ministeri de Sanitat ha reclamat a la Conselleria que li comuniqui "els protocols, instruments, comunicacions o instruccions escrites o verbals mitjançant les quals es pretenguin dur a terme les actuacions anunciades" i que, a més a més, les proves diagnòstiques a la sanitat pública de la regió no contravinguin "el coneixement científic actual i les recomanacions recollides en les guies de salut" estatals i internacionals.En cas de no fer-ho, avisa, l'executiu liderat perpodria emprendre "addicionals". De fet, el govern espanyol ja ha detallat que està coordinant, a través de diversos ministeris, una resposta a la situació.

