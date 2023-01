Es disparen els avistaments d'ovnis als EUA

Un informe delalha revelat que en els últims 17 mesos ha rebutd'ovnis, i admet que molts encara no s'han pogut atribuir a globus, avions, drons o aus i que presenten "característques de vol o capacitats de rendiment inusuals". A més, com explica el periodistaa El País, hi ha un altre informe classificat que es manté secret, amb la qual cosa es manté la incògnita al voltant de l'augment de la xifra d'albiraments oficial.Eldels EUA diu que cada vegada hi ha més fenòmens aeris no identificats, com se'ls ha rebatejat per definir més àmpliament els antics) o). El Pentàgon ha elevat la seva llista de fenòmens a 510: 247 des del 5 de març de 2021 i 119 que s'havien descobert abans d'aquesta data però que van ser notificats després. Aquesta xifra és molt superior alsrecopilats pel Pentàgon en els últims 17 anys.Segons el Pentàgon, l'increment es pot donar per una "major comprensió de les possibles amenaces" que representen aquests fenòmens com per la reducció de l'estigma de notificar-ho: en el passat, molts pilots preferien no informar-ne per por a que es considerés que estaven. De tots els avistaments que no s'han pogut identificar, molts venen de part de pilots i operadors de l'Armada i les Forces Aèries, però en molts casos no donen prou dades.Tot i això, en l'informe públic del Pentàgon no hi ha cap referència ad'aquests fenòmens sense identificar, però sí sospites de. Tampoc no s'han reportat problemes deo efectes adversos en els observadors.A banda de les preocupacions militars, laha creat un grup de treball independent multidisciplinar de 16 persones per tal que estudiï aquests fenòmens, i a mitjans de 2023 es preveu que es presenti un informe complet amb les seves conclusions, que se centraran únicament en la informació no classificada com a secreta o confidencial.Una informació que molt probablement sí que es troba a l'informe secret, ja que el que ha publicat el Pentàgon es tanca amb un: "En la versió classificada d'aquest informe s'ofereix".

