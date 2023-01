El Barça guanya la Supercopa al Madrid en el primer títol de l'era Xavi

21 mesos després, el Barça ha aconseguit deixar enrere la sequera de títols i aconseguir contra, ni més ni menys, que el Reial Madrid, la Supercopa d'Espanya -la 14a en el seu palmarès- per 3 gols a 1. El partit, que s'ha jugat al Fahd Stadium de Riad (Aràbia Saudita), ha servit per trencar totes les estadístiques. Els blancs han golejat històricament el Barça en finals de la Supercopa. Fins ara, ho havia fet en sis ocasions enfront de només una blaugrana. Així, el matx val per consolidar, en part, el projecte iniciat fa poc més d'un any per Xavi, el tècnic de Terrassa que, aquest diumenge, s'ha apoderat del seu primer títol. La fita, sens dubte, haurà de servir per rearmar d'optimisme l'equip i l'afició de Can Barça de cara als altres grans títols de la temporada.

Gavi, Lewandowski i Pedri: els autors dels gols

Un partit per trencar registres i omplir la panxa

El Madrid ha sortit pressionant força amunt en unper part del tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti. Però el Barça ha tocat i tocat, distret una mica, accelerat i ja ha estat dins l’àrea. A la primera part, el 54% de laha estat pels de Xavi, amb un 63% del temps a camp del Madrid. A més a més, ha fet una molt bona pressió quan no ha tingut la pilota. L'ha arribat a recuperar 29 vegades -10 en camp contrari-, en una bona pressió que, ben segur, tenia pensada Xavi.Una de les recuperacions ha provocat eldel partit, que ha arribat el minut 33 de la mà de. La maniobra del jove crack blaugrana ha estat perfecta. Ha rebut de Robert Lewandowski arran d'un, sense avantatge per Camavinga, que ha comès un error i ha trigat molt a tancar. Busquets ha pogut robar i gràcies a una pilota que ha anat rapidíssima ha arribat el gol, que ha dibuixat un somriure d'immensa felicitat al rostre del sevillà mentreEl Madrid, com ja és habitual, no s'ha posat gens nerviós i el Barça ha continuat atacant sense perdre la pressió.i trobar Toni Kroos i Luka Modric.En aquest escenari ha aparegut, finalment,, que va estar pràcticament desaparegut a la semifinal de la Supercopa. En el minut 44 ha tornat a guanyar l'acció al Madrid en una pilota dividida oferta a l’espai a Gavi, sens dubte el. El migcampista ha arribat amb avantatge, sense pressa, i amb tota la tranquil·litat del món, ha controlat i convidat al gol al polonès, que ha rematat amb l’interior allà on tocava per fer pujar al marcador eldels nois de Xavi. Elha arribat a la segona part de les botes deal minut 68. Ha estat des de la segona línia i fins a la mateixa cuina. També ha estat resultat d'una recuperació i d'una acció que ha tingut dos protagonistes coneguts en el partit: Lewandowski i Gavi. Un gol que ha servit per sentenciar la final.En general, el Barça ha jugat molt bé i ha sabut ser gran en un partit gran. Per fi ha estat contundent. Per fi els i les seguidores blaugrana han vist un enfrontament en què han sabut a què jugava l'equip en cada moment. Els blaugrana han tingut més gana que el Madrid. Han estat més encertats que els blancs, molt més còmodes. És més,, els onze del Barça. El final ha estat un bany. Ha aplaudit tothom, fins i tot aficionats amb la bufanda blanca. El Barça ha jugat ràpid i ha tingut una superioritat numèrica per dins que ha desarmat el Madrid. La fórmula blaugrana, dona resultats.Aquest diumenge arribava a Riad com el vigent campió de Lliga i Champions. El tècnic no perdia una final a partit únic des del 2010 amb el Chelsea.

