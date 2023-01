L'AEMET, sobre el nom de la pròxima borrasca: «Ha estat casual»

Esto sí que es una tormenta perfecta 😂😂😂 — T r i k i (@RubenAbajo) January 15, 2023

Con la borrasca Gérard, claramente habrá que tener cuidado de que las olas no salpiquen. pic.twitter.com/caU2VUHX5r — Irene Recuerda (@irenerecuerda) January 15, 2023

Si eso hace la borrasca Gerard, no quiero imaginar la que liaría una borrasca llamada Shakira 🤣🤣🤣🤣 — 😷 Charo Asturias 🌳 (@charoalvarez) January 15, 2023

Quan es preveu que unapugui generar un impacte, se li assigna un nom per poder-la identificar més fàcilment. Uns noms que són escollits per l'en col·laboració amb els serveis meteorològics de França, Bèlgica i Portugal, i que es designen a l'inici de la temporada, al mes de setembre.Doncs bé, per coses del destí, a partir de demà es podrien notar a l'Estat espanyol els efectes d'una nova borrasca , un dels noms escollits pels meteoròlegs francesos. L'AEMET ha assegurat, a través d'una piulada, que "l'assignació d'aquest nom ara ha estat casual".Alguns internautes han volgut seguir la broma de l'AEMET sobre aquesta coincidència, una "tempesta perfecta":

