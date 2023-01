... modedes de plata... per esquerra

Per Joanka el 15 de gener de 2023 a les 18:22

que esquerra vol destruir a Puigdemont fa massa temps que es veu. Ells no encarnen la independència i s'ha comprovat que era un medi per arribar a la Generalitat i només això. L'odi que li procesa el messies és gegantí. I que han arreglat les coses per a ells només i cap dels altres també és més que obvi. I s'enrecorden dels represaliats. Només els preocupa que li treguin la inhabilitació als seu pastor i que els seus quedin lliures del tot. Els altres que vàren lluitar "que espavilin"!!! I si no pensen així el cert és que actuen així.