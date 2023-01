Gairebé tot el país en alerta pel canvi de temps de la pròxima setmana

⚠🌊 El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠



➡ Dg. 13:00 a dc. 01:00 h



➡ Onades >2,5 metres



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/lXkckDr8gr — Meteocat (@meteocat) January 15, 2023

Una setmana de temps inestable

⚠🌬 El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dl. 01:00 a dc. 01:00 h



➡ Possibilitat de ratxa màx. >20 m/s



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/XGtqHfYnuE — Meteocat (@meteocat) January 15, 2023

Avís per vent i neu

⚠❄ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠



➡ Dl. 01:00 a dt. 07:00 h



➡ Gruix> 5 cm a cotes superiors a 700 m.



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/RyxMhvO5Uy — Meteocat (@meteocat) January 15, 2023

Canvis a la vista.a pràcticament tot el país. De fet, aquest diumenge alguns i algunes de nosaltres ben segur que ja hauran notat les primeres variacions en el temps, i és que el front ja ha començat a creuar el territori. Aquesta jornada ha estat la que ha obert les portes al fred de debò. Preparin-se.Fins a aquest migdia, les temperatures han estat molt suaus, completament diferents de les que experimentarem a partir de dilluns. Fins al vespre aniran baixant. I si bé és cert que hi ha hagut alguna, a la majoria del país ha estat un dia de. Les nevades s'iniciaran ala última hora d'aquest diumenge cap als 1.000, 1.200 metres, moment en què es reforçarà el vent de component nord als dos extrems del país. A més a més, per aquesta nit ja tenim el primerdel Servei Meteorològic de Catalunya () perque poden superar els 2,5 metres aEntre dilluns i dimarts les ventades, de nord-oest, serani les precipitacions es concentraran al nord del territori. El temps també serà complicat pel que fa a les nevades, amb acumulacions que aquest diumenge cap a la cara nord de Catalunya poden superar els 40 centímetres. Cap al vessant sud del sector occidental del Pirineu podrien veure nevar dilluns a tan sols 600 metres, al voltant del nord de. Per tant, els canvis que notarem seran notables. La nevada continuarà de matinada i durant el matí. A altres punts del país farà, resol, però el vent s'imposarà amb força al prelitoral i litoral. A la tarda, la situació serà similar, tot i que hi haurà unade les precipitacions. A la cara nord la nevada pot ser rellevant.L'alerta per ventades és inclús taronja en alguns punts, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral amb cops de vent que poden superar els. També al Pirineu hi haurà ventades. En aquesta zona, sobretot a punts del Pirineu occidental, hi ha un avís per nevades que poden deixar gruixos de més de cinc centímetres per sobre dels 700 metres i de més de 20 centímetres per damunt dels 1.400 a laDe cara als, la situació continuarà sent inestable amb un fort vent fins al dijous al centre i sud de Catalunya. Pel que fa a les nevades, continuaran caient en cotes relativament baixes. En general, les temperatures seran plenament hivernals amb un

