​Carles Riera carrega contra ERC i Junts pel «fracàs» en el lideratge del procés independentista

Reivindicant el municipalisme

Retorn als orígens

Des de Capgirem Vic han explicat que recuperen la marca CUP Vic per a les eleccions del 28 de maig. La formació, que ja fa 20 anys que es presenta com a "alternativa rupturista" a la ciutat, ha argumentat el canvi i el perquè del retorn als orígens d'aquesta manera: "Totes les idees que s'han anat aglutinant des de Capgirem han anat sumant dins de la sensibilitat de la CUP i, per tant, entenem que el més lògic és presentar-se, altra vegada, com a CUP Vic, amb un projecte transformador que integri i que sumi".

No deixar de batallar contra el "clientelisme sistemàtic"

El diputat de la CUP al Parlamentha visitat aquest dissabte Vic en el marc de la presentació de la candidatura del moviment de l'Esquerra Independentista de la ciutat per a lesdel maig.Riera no s'ha mossegat la llengua i, a qui ha acusat de portar el país a "una crisi nacional" en "fracassar en el lideratge del procés independentista que el poble va impulsar, i guanyar, amb el referèndum de l'1 d'octubre".El diputat de la CUP també ha analitzat eli ha volgut remarcar que "ens enfrontem a una crisi global que afecta greument i amb duresa les classes populars d'aquest país". A més a més, s'ha referit a una altra crisi, la "democràtica", perquè ha assegurat que "contra aquells i aquelles que lluiten per la independència i els drets fonamentals".En aquest sentit, Riera ha considerat que enfront d'aquest col·lapse només hi ha una"d'esquerres i independentista", i ha explicat que, sinó que "som una impugnació al règim del 78, a l'Estat, al capital, al fracàs d'ERC i de Junts en el lideratge de l'independentisme, i una impugnació als seus pactes per restablir els interessos del gran capital en el nostre territori".El diputat de la CUP ha posat l'accent en"amb l'objectiu de convertir els ajuntaments i els municipis en espais d'alliberament nacional i social". En aquesta línia, Riera ha destacat la importància del programa alternatiu de la formació als consistoris catalans, perquè "els municipis siguin un, un espai on es lluiti per retornar a mans publiques els serveis fonamentals, on es garanteixi el dret a l'habitatge sense exclusions, una primera línia en la lluita per a la distribució justa i equitativa de la riquesa, un mur contra el masclisme i el patriarcat, i que siguin territoris on es garanteixi la lluita contra el canvi climàtic". Així mateix, el cupaire ha revelatque els portarà a guanyar el pols a les altres formacions polítiques, tant en l'àmbit nacional com en el municipal: "Estar amb els moviments socials, amb la gent que lluita al carrer, aquesta serà la garantia per guanyar"., regidora al consistori vigatà, ha estat l'encarregada de presentar les bases de la candidatura als pròxims comicis, que s'han aprovat en assemblea, i que "continuen sent els criteris bàsics que hem defensat i amb els quals hem treballat sempre". Dinarès ha definit la candidatura de la CUP Vic com a "rupturista, d'esquerres, independentista i republicana, filla del moviment popular, feminista, interseccional, antifeixista, anticapitalista, ecologista, de classe, participativa i oberta, ètica i assembleària" i ha remarcat la voluntat de la formació deDes del partit han defensat que hi ha d'haver, en referència al govern actual, i han recordat que "no fem la crítica del No a tot, sinó que no és no perquè les polítiques que s'estan duent a terme no són les nostres".Dinarès ha criticat que el govern per majoria de Junts a la ciutat els ha portat a "batallar en contra del clientelisme sistemàtic", i ha posat d'exemple projectes que s'han tirat endavant els últims anys, com el cas del, del Remei Reviu o el. Pel que fa a la llista, i al candidat, que presentaran, encaraDinarès ha assenyalat que treballen per decidir si es mantindrà el procés assembleari de votacions internes de les dues últimes legislatures, o bé es canviarà el procediment. Sigui com sigui, els cupaires tenenper a la ciutat: "Que caigui convergència i hi hagi un gir a les polítiques de dretes, i tots els esforços destinats aa l'Ajuntament", ha conclòs Dinarès.

