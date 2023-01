Milers de persones exigeixen una «sanitat pública i de qualitat» a Terrassa

La pancarta que ha encapçalat la manifestació Foto: Lluís Clotet

La manifestació ha estat encapçalada pels participants amb cadira de rodes Foto: Lluís Clotet

s'han manifestat aquest dissabte a Terrassa, convocades per la, en una marxa que ha recorregut els carrers de la ciutat des de l'estació del Nord fins al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament. La protesta exigia una "sanitat pública i de qualitat", amb altres lemes com "Tots junts tenim més força" o "Prou Retallades", i proclames com "Les llistes d'espera maten!" i "Sanitat sí, negoci no", com ha informat el Diari de Terrassa.El recorregut ha tingut una parada davant de, on la portaveu de, ha llegit una primera declaració, denunciant les llarguesi els retards en leso les, que al parer de l'entitat són "orquestrats, premeditats i planificats per convertir l'atenció sanitària en un negoci". Fernández també ha alertat que MútuaTerrassa ha anat "construint un holding d'empreses amb el qual fa negocis", i tot plegat ambLa portaveu de la Marea Blanca també s'ha queixat del tracte que rep el, que compta amb "contractes precaris" i se'ls esprem al màxim, a més de denunciar que la promoció del personal "és a dit". És per això que Esther Fernández ha encoratjat els assistents a la manifestació a aplaudir els sanitaris, per tot allò que va patir durant laperò també per la manca de recursos que continua patint en l'actualitat.La manifestació ha continuat fins a la plaça de l'Ajuntament, on representants de la Comissió han llegit el manifest de la convocatòria , que reclama, entre d'altres, que es destini una l'atenció primària, millora de lesdels treballadors de l'àmbit de la Salut, i reivindicacions d'equipaments sanitaris per a la ciutat: el nou CAP Nord, personal propi per al CUAP i revertir el sistema de gestió mixta entre MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa del CAP de Can Roca.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor