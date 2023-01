Mor l'exciclista Lieuwe Westra als 40 anys

L'exciclistaha mort aquest dissabte als, tal com ha informat la seva família al mitjà Courant de Leeuwarder.Durant la seva etapa professional, entre el 2009 i el 2017, va militar a equips com Astana o Vancasoleil, i va participar i obtenir èxits en diverses curses de prestigi, com la, el Dauphiné o el, on l'any 2014 va contribuir en gran part a la victòria de. També va ser dues vegades campió de contrarellotge dels Països Baixos.Westra es va retirar del ciclisme professional l'any 2017 després de caure en una, contra la qual ha estat lluitant en els últims anys. Poc després de penjar la bicicleta, va admetre en la seva autobiografia que s'haviaal llarg de tots els anys com a professional.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor