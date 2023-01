Amb qui pactaria Xavier Trias

L'alcaldable de, ha afirmat que la seva candidatura "va bé" però que cal no confiar-se i seguir treballant. L'enquesta de La Vanguardia, que el situa primer demostra, segons ha dit, que "hi ha un ambient important que vol canvi" i s'ha compromès a liderar un govern "de canvi" si guanya les eleccions. D'altra banda, ha avisat que s'han dea l'hora de negociar el futur de l'aeroport. "Si no, ens equivoquem", ha dit.Precisament, l'ampliació de l'aeroport del Prat és un dels esculls de la negociació dels pressupostos.. Trias ha afegit que "no apostar per un futur clar de l'aeroport del Prat és un error". En declaracions als periodistes, ha donat les gràcies a l'acollida que ha tingut la seva candidatura i ha agraït que la reacció hagi sigut "molt positiva" des que va anunciar que es presentava per tornar a ser alcalde.t i em genera una gran força i un gran entusiasme per guanyar les eleccions", ha afegit. Preguntat per si estaria disposat a entendre's amb el PSC per formar govern municipal, Trias ha respost que està disposat a entendre's "amb tothom que compri" el seu projecte. "L'important és que d'una situació que gairebé ens descartava, ara anem els primers. Això és molt important. I amb una diferència doncs relativament important. Per tant, el que hem de fer és no confiar-nos i treballar molt", ha dit.Pel que fa a les aliances postelectorals ha afirmat que "pot passar de tot"donant suport a Ada Colau perquè sigui investida alcaldessa. I ha confiat que, si guanya les eleccions, sigui capaç de buscar maneres de fer un "govern seriós" perquè la capital catalana tingui un "canvi important"."La gent no ens perdonaria que amb l'ambient de canvi que hi ha, no féssim aquest canvi"., i ha defensat que no deixarà de tenir contacte amb altres candidats. Segons ha dit, "una cosa és que siguem adversaris i, una altra, no tenir cordialitat". En aquest context, s'ha alegrat que l'alcaldessa Ada Colau hagi canviat d'actitud i ara vulgui mantenir contactes. La setmana passada Colau i Trias van dinar junts en un restaurant de la ciutat.L'alcaldessa de Barcelona,, Xavier Trias, i ha assegurat que representa un "model del passat" per la capital catalana. "Trias ha dit explícitament que vol desmuntar la feina que nosaltres hem fet i tornar a la ciutat de la contaminació i l'especulació", ha dit l'alcaldessa.

