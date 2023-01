Mor un motorista en un accident de trànsit a Sant Pere de Ribes

Unha mort aquest diumenge a la matinada en una la C-32, a Sant Pere de Ribes. Segons ha informat el, l'avís s'ha rebut a la 1.28h al quilòmetre 25,5 de la via en sentit Tarragona.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït unaentre un turisme i una motocicleta, i com a conseqüència del xoc, ha mort el conductor de la moto, un veí de Tarragona de 44 anys. Els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos. Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del SEM.Amb aquesta, ja són 9 les persones que han mort enenguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor