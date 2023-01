A presó per quatre atracaments a benzineres de Tarragona en 48 hores

Ingressa a presó un home que va comentre en 48 hores 4 atracaments a punta de pistola a benzineres de Tarragona https://t.co/VqEi2fVMJO pic.twitter.com/cSGIQ9rwvS — Mossos (@mossos) January 15, 2023

Elshan detingut un home com a presumpte autor dea benzineres de Tarragona. El lladre, que tenia nombrosos antecedents, feia servir una arma de foc simulada per intimidar les víctimes.Els quatre atracaments es van produir el 21 i el 23 de desembre, sempre amb el mateix mètode: el lladre accedia a la botiga de les gasolineres, amb el rostre completament tapat, ensenyava l'arma de foc als treballadors i els reclamava la. Tots els assalts es van cometre durant la franja horària de la tarda-vespre.La investigació va permetre esbrinar la identitat de l'autor, i va quedar detingut el 12 de gener en el marc d'un dispositiu policial al barri de. Agents de la Unitat d'Investigació de Tarragona van fer una entrada i perquisició al domicili de l'arrestat, i van localitzar part de la vestimenta que utilitzava per cometre els atracaments. El detingut va passar dissabte a disposició judicial i el jutge va decretar el seu

