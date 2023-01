Tota l'actualitat, minut a minut

11:07 Barcelona ofereix aquest hivern 134 refugis per fer front al fred



L'Ajuntament de Barcelona ofereix aquest hivern 134 refugis dirigits especialment a persones vulnerables per fer front al fred. Segons un comunicat del consistori, es tracta d'equipaments municipals i espais públics com biblioteques, complexos esportius i museus. Són equipaments que tenen altres usos però, també podran ser utilitzats com a espais on refugiar-se davant del descens de les temperatures. L'Ajuntament té com a objectiu ampliar el nombre d'equipaments que formen part d'aquesta xarxa per tal que en un "futur proper" el 100 per cent de la població pugui disposar d'un espai d'aquestes característiques a menys de cinc minuts a peu.

21:12 Aragonès afirma que "venen hores importants" per tancar l'acord pels pressupostos



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest divendres des de Manresa que "venen hores importants" per tancar un acord pressupostari. "Amb voluntat d'acord i diàleg esperem tenir la majoria requerida perquè aquest pressupost pugui ser una realitat", ha dit al costat de l'alcalde de la capital del Bages, el també republicà Marc Aloy. Després de subratllar que els comptes públics per al 2023 són "absolutament necessaris", el cap de l'executiu català ha al·ludit al PSC sense citar-lo tot demanant-li que posi la "responsabilitat amb la ciutadania" per davant dels "projectes de part".



19:49 L'exconseller Lluís Puig deixa Boye i encarrega la seva defensa a Sàmper



Moviments rellevants a l'exili. L'exconseller de Cultura i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, ha deixat Gonzalo Boye per posar-se en mans de l'advocat i exconseller d'Interior Miquel Sàmper, segons ha pogut saber Nació, per encarar el tram final de la batalla de l'exili. El canvi es va fer efectiu el 2 de desembre i Sàmper ja està personat al Tribunal Suprem com a representant legal de qui va ser conseller amb Puigdemont i que viu exiliat a Bèlgica des de fa més de cinc anys. En l'equip de defensa també hi és Jaume Alonso Cuevillas, que en forma part des del principi.

16:31 ​Més de 300 mesures per adaptar-se al canvi climàtic a Catalunya



Hi ha dues grans estratègies per fer front al canvi climàtic: la mitigació i l'adaptació. La primera n'intenta limitar l'abast a partir de reduir o eliminar emissions de gasos d'efecte hivernacle mentre que la segona és la capacitat d'ajust per moderar-ne els danys sobre els danys i la vulnerabilitat.



Mentre la mitigació té un abast molt global, l'adaptació pot assolir àmbits molt locals. En aquest marc, el Govern ha preparat més de 300 mesures fins al 2030 per fer front al canvi climàtic. “No podem esperar que els impactes del canvi climàtic arribin per actuar”, ha assegurat la consellera Teresa Jordà en la presentació del Marc estratègic de referència d’adaptació al canvi climàtic per a l’horitzó 2030 (ESCACC30). L'escenari no ha estat casual: el pont del Petroli de Badalona, un element patrimonial que va resultar danyat amb el temporal Gloria ara fa tres anys.

16:25 ​El CEO de la petroliera d'Abu Dhabi presidirà la COP28



La conferència de les parts (COP) del Conveni del Canvi Climàtic se celebrarà a Abu Dhabi. L'elecció d'aquest emirat que és el quart major exportador de petroli de l'OPEP ja havia aixecat suspicàcies, però el nomenament del president de la cimera ha encès totes les alarmes.



El sultà Ahmed al-Jaber serà l'encarregat de presidir la COP28 i, per tant, de guiar-ne les negociacions. Nascut als Emirats Àrabs Units fa 49 anys, és el director general de la petroliera estatal ADNOC i també el ministre d'Indústria.

13:20 L'ANC exigeix a Aragonès que no assisteixi a la cimera entre Sánchez i Macron: "Demanem respecte al 52%"



La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha carregat aquest divendres contra la decisió de Pere Aragonès d'assistir a la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron el 19 de gener a Barcelona. "Considerem absolutament contradictòria la posició del Govern d'anar a la cimera i al mateix temps voler expressar la disconformitat anant a la manifestació", ha dit durant la presentació conjunta de la mobilització independentista per protestar contra la trobada hispanofrancesa, de la qual ERC participarà malgrat que Aragonès assisteixi a la recepció. "Demanem congruència i respecte al 52% independentista, i per tant, que no assisteixi a la cimera", ha declarat. Informa Carme Rocamora.

12:58 La mobilització contra la cimera Sánchez-Macron arrencarà a les 9 hores sota el lema "Aquí no s'ha acabat res"



La mobilització independentista contra la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, el dijous 19 de gener, començarà a les 9 hores del matí a les columnes de Puig i Cadafalch de Montjuïc, a la plaça Carles Buïgas de Barcelona. Ho han anunciat els organitzadors -ANC, Òmnium i Consell per la República- aquest divendres en una roda de premsa conjunta, des d'on han explicat que el lema de la manifestació serà "Aquí no s'ha acabat res: Independència, Països Catalans, Prou Repressió". Informa Carme Rocamora.

11:02 Chakir El Homrani es reincorpora a la seva feina al món privat i tanca etapa al Parlament



El grup parlamentari d'Esquerra Republicana es reconfigurarà amb noves incorporacions aquest gener culminant, simultàniament, diversos canvis vinculats a la llista de Barcelona. El fins ara diputat Chakir El Homrani ha decidit reincorporar-se a la seva anterior activitat professional al món privat i tancar així una etapa com a electe. La renúncia formal a l'acta de diputat al Parlament s'ha registrat aquest mateix divendres. Tot i que s'allunyi de l'esfera pública, El Homrani mantindrà les funcions orgàniques a l'executiva d'Esquerra Republicana com a secretari de Política del Treball i Seguretat. El relleu d'El Homrani al Parlament se suma a l'anunci que va fer dijous el president del grup municipal d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, de renunciar a l'acta de diputat al Parlament per centrar-se en la capital catalana. Les funcions de portaveu i presidències de comissió que ocupaven es reorganitzaran els pròxims dies, de la mateixa manera que també es farà públic qui els relleva als escons d'Esquerra Republicana.

10:02 Aragonès demana a Illa una reunió d'última hora per desencallar els pressupostos



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'han instat a parlar aquest mateix divendres per intentar desencallar un acord sobre els pressupostos. En una entrevista a RTVE, el líder dels socialistes catalans ha revelat que dijous al vespre va rebre un missatge d'Aragonès demanant-li una reunió. I, segons ha dit, aquest matí intentarà posar-se en contacte amb el president des de Cardona, on el PSC celebra una jornada de treball. Illa insisteix que els socialistes han deixat clares les seves condicions i s'ha mostrat "molt estranyat" pel fet que des de la Generalitat parlin de la possibilitat d'un acord imminent. "No hi ha en aquests moments un acord", ha insistit.

09:47 Ponsatí preveu tornar a Catalunya "el més aviat possible" però no es presentarà al Suprem



L'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí preveu tornar a Catalunya "el més aviat possible", però descarta presentar-se davant el Tribunal Suprem (TS) perquè no reconeix la jurisdicció del jutge Pablo Llarena. "Garanties democràtiques a l'Estat no es tenen mai. En el meu cas, tinc immunitat i no haurien de detenir-me. Però garanties al 100% no les tenim", ha recalcat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres. A més a més, Ponsatí ha assumit que la seva decisió de no presentar-se davant el Suprem pot tenir conseqüències i, per això, està estudiant les implicacions que pot tenir el seu retorn al país.

09:32 La fi de les negociacions pels pressupostos?



La consellera de la Presidència del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha explicat a Els Matins de TV3 que la negociació pels pressupostos "pot finalitzar en les pròximes hores o dies". També ha carregat contra els socialistes perquè considera "irresponsable" que la qüestió del Quart Cinturó bloquegi l'acord per als pressupostos.