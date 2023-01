​Centenars de persones es concentren a Sitges contra les agressions homòfobes

Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a la plaça de l'Ajuntament de Sitges per condemnar les brutals agressions homòfobes que es van produir la matinada de Cap d'Any i que van finalitzar ambDurant l'acte, convocat per l'associació, i que ha comptat amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminismes,, s'ha llegit un manifest en català, castellà i anglès per denunciar que aquestes agressions estan creant un clima d'inseguretat al municipi i posant en risc la convivència. Així,, com ara incrementar la seguretat al tancament dels locals d'oci.

