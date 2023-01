Manuel Valls, esquitxat en un cas de corrupció a França

Portada de Libération

Valls ja va ser sancionat el 2019 a Barcelona per finançament irregular

Un extens reportatge en portada desitua l'exprimer ministre de França i exregidor de Barcelona,, en una trama corrupte que implicaria un finançament fraudulent a la seva campanya per a les primàries del partit socialista de França de gener de 2017. Segons publica el rotatiu, implicaria una empresa petroliera del Congo, controlada pel magnat, molt pròxim al president congolès,. La duana francesa investiga especialment l'entorn de Valls, qui s'hauria apropat a Ebata i, en conseqüència, esquitxaria l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona.Liberation escriu, en un contundent reportatge que consta de dues parts publicades en gairebé una desena de pàgines, que l'entorn de l'antic primer ministreamb l'objectiu de finançar en secret la seva naixent campanya per a les eleccions presidencials del 2017. Primer, però, implicaria finançar les primàries del Partit Socialista, que va perdre contraPerò la investigació actual dels serveis d'informació francesos, a la que ha tingut accés el rotatiu, revela quehauria fet aquest paper per a ell. Podria ser, segons Liberation, el comunicador. És el vicepresident del grup Havas, propietat del multimilionari francès Vincent Bolloré.El reportatge implica altres membres de la política francesa i, asseguren, que tenen proves al voltant de la implicació d'aquesta empresa: gravacions on Ebata afirma que la campanya de Valls guanyarà perquè ell la finançarà.. El rotatiu francès també subratlla que a l'expedient judicial, al qual han tingut accés per investigar aquests fets, res suggereix que la quantitat suposadament pactada es traspassés en cap compte en benefici de Valls.Manuel Vallsper finançar irregularment la seva campanya en les eleccions municipals del 2019. Segons una sentència del Tribunal de Comptes emesa el passat novembre de 2022 , la seva plataforma, Barcelona pel Canvi, va acceptar pagaments de tercers, quelcom prohibit segons l'article 4.3 de la llei orgànica de finançament de partits polítics.Un destacat grup d'empresaris i membres de l'alta burgesia catalana barcelonina i madrilenya van apostar per Valls, dotant la seva aposta “constitucionalista” per a la capital catalana d'un considerable coixí econòmic.; l’expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch; el president de l’asseguradora DKV, Javier Vega de Seoane, i l’assessor a l'Estat de Blackstone, Claudio Boada, entre d’altres. Però ni així va obtenir el resultat que esperava.Segons la informació difosa pel Tribunal de Comptes, la sanció més important que va cometre el 2019 la plataforma de Manuel Valls és que no va declarar una despesa electoral. En concret, 188.867 euros van ser facturats per l’associació Barcelona Capital Europa, l'entitat que va precedir la coalició entre Barcelona pel Canvi i Ciutadans a les eleccions. Segons la llei de partits és una infracció "molt greu" i per això li han posat una multa de 251.698 euros. L'import restant de la sanció imposada a Valls, 25.000 euros, respon al fet que el seu partit va incomplir el límit màxim de despesa en publicitat exterior, una multa menor i habitual.

