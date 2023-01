​El MNAC obrirà gratuïtament l'endemà de la cimera Espanya-França per compensar el tancament al públic

Elha anunciat que obrirà gratuïtamentper tal de compensar el tancament de l'equipament del dia anterior. El MNAC serà dijous l'escenari de la cimera entre el govern espanyol i el francès en què es rubricarà, per part del president del govern estatal, Pedro Sánchez, i del president de França, Emmanuel Macron,que ha d'unir Barcelona i Marsella.L'elecció del museu per a l'acte ha obligat a tancar-lo al públic durant la jornada del 19 de gener, quan a més es preveuen restriccions de mobilitat a tota la muntanya de Montjuïc. Per això,entre les 10.00 i les 18.00 hores de divendres.

